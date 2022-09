Ajax haalt Lucas Ocampos toch binnen: niet voor 20 miljoen, maar op huurbasis

Ajax betaalt dit seizoen 4 miljoen euro om Ocampos te huren en moet volgend jaar nog eens 16 miljoen euro overmaken aan Sevilla als ze de Argentijn definitief willen overnemen. Beeld Getty Images

De 28-jarige Ocampos vloog woensdag nog terug naar Zuid-Spanje, nadat de raad van commissarissen (rvc) een stokje stak voor zijn transfer voor zo’n twintig miljoen euro. Sevilla wilde Ocampos per se slijten, om Adnan Januzaj vast te kunnen leggen, terwijl trainer Alfred Schreuder vond dat Ajax een vervanger voor Antony moest halen.

Daarop werkten beide clubs aan huurdeal. Een paar minuten voor het sluiten van de Nederlandse markt bleek de deal rond. Ocampos, die in Amsterdam zijn perspectieven op speeltijd voor het WK wil opvijzelen, wordt voor een jaar gehuurd. Daarbij heeft Ajax een optie tot koop bedongen.

Ajax betaalt dit seizoen 4 miljoen euro om Ocampos te huren en moet volgend jaar nog eens 16 miljoen euro overmaken aan Sevilla als de club de Argentijn definitief wil overnemen.

Vlachodimos

Als het aan de technische leiding en de trainer lag, had Ajax op de valreep ook nog een keeper vastgelegd. Met Odysseas Vlachodimos was de club persoonlijk al rond, maar Benfica wilde haar eerste doelman aan het eind van de transferperiode toch niet meer van de hand te doen.

De bel mag in Nederland dan geluid hebben, meer mutaties zijn in de Johan Cruijff Arena niet uitgesloten. Zo hoopt Ajax in de komende dagen de Oostenrijkse middenvelder Florian Grillitsch, met wie Schreuder bij Hoffenheim samenwerkte, nog transfervrij in te lijven.

Daarnaast hopen Mohammed Kudus (Everton) en Edson Álvarez (Chelsea) nog een transfer naar Engeland, waar de markt een dag later sluit, te pakken te krijgen. De kans dat Ajax daar alsnog aan mee gaat werken, is klein.