Ajax haalt Kroatische verdediger Medic uit tweede Bundesliga, vertrek Álvarez en Daramy aanstaande

Edson Álvarez haalt uit tegen FC Twente. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Medic, geboren op 7 september 1998 in Zagreb, is afkomstig van Sankt Pauli, een club uit de tweede Bundesliga. De Kroaat is een sterke en lange centrale verdediger. Hij tekent een contract tot medio 2028.

“Ook al komt hij uit de tweede Bundesliga, hij heeft zijn kwaliteiten,” aldus technisch directeur Sven Mislintat de komst van Medic. “Hij was één van de beste centrale verdedigers in die competitie en kan zowel rechts als links centraal achterin spelen. Hij heeft ook weleens als ‘zes’ gespeeld, en soms zelfs als spits. Hij is een heel veelzijdige speler.”

Mislintat zoekt nog meer aanvullingen voor de defensie van Ajax. De Duitser richt zich onder meer op de komst van Josip Sutalo (23, Dinamo Zagreb) en Hiroki Ito (24, VfB Stuttgart). Ajax heeft nog minimaal één aanwinst in de laatste linie nodig. In oktober keert ook centrale verdediger Achmetcan Kaplan terug van een kruisbandblessure.

De uittocht van Ajacieden is ook nog niet klaar. Vanuit de Premier League is concrete belangstelling voor drie spelers. Brighton is in de markt voor Mohammed Kudus, terwijl West Ham United naar Álvarez hengelt. De Mexicaan is persoonlijk zelfs al rond met West Ham over een vijfjarig contract. Het wachten is op een formeel bod van de Londense club. Voor Álvarez zal meer dan 30 miljoen moeten worden neergeteld.

Ondertussen heeft Burnley zich in Amsterdam gemeld voor Daramy. Ajax wil meewerken aan een transfer van de Deense aanvaller, die weinig uitzicht heeft op speeltijd en ongeveer 15 miljoen euro moet opbrengen. Ook het Franse Stade Reims zou Daramy willen inlijven.

Boegbeelden weg

De selectie van de nieuwe trainer Maurice Steijn ondergaat stilaan een metamorfose. Met het vertrek van Daley Blind (januari) en Dusan Tadic (juli) zijn in korte tijd twee boegbeelden weggevallen. Daar kwam de transfer van Jurriën Timber naar Arsenal bovenop. Dat leverde de club 45 miljoen euro op, plus een forse bezuiniging op de post afschrijvingen (op transfervergoedingen) en op de post salarissen. De drie waren grootverdieners bij Ajax.

Daarbij hebben de laatste tijd nogal wat Ajacieden met stille trom afscheid genomen: de laatste was Calvin Bassey, die voor bijna 23 miljoen euro naar Fulham overstapte. Kort na Blind vertrok Lisandro Magallán, wiens contract werd ontbonden. Kik Pierie werd recent getransfereerd naar Excelsior. Net als Magallán stond Pierie vier jaar onder contract bij Ajax, maar was hun sportieve inbreng van nul en generlei waarde.

Ook bij Jong Ajax is veel veranderd. Max de Waal (Willem II), Youri Regeer (FC Twente) en Donny Warmerdam (De Graafschap) vonden een nieuwe club. Youri Baas (NEC) en Naci Ünüvar (FC Twente) worden dit seizoen verhuurd. De contracten met de grootste talenten Silvano Vos, Mika Godts, Amourricho van Axel Dongen, Christian Rasmussen en Olivier Aertssen werden verlengd. Op de geblesseerde van Axel Dongen na hebben de jonge voetballers zich de afgelopen weken kunnen profileren in de A-selectie.

Verschil maken

De carrousel is nog niet uitgedraaid. Álvarez, Daramy en Kudus lijken na Bassey en Timber de volgende Engelandvaarders te worden. Voor de positie van de Mexicaanse middenvelder haalde technisch directeur Sven Mislintat al eerder de transfervrije Branco van den Boomen (27 jaar, FC Toulouse) en de 20-jarige Benjamin Tahirovic van AS Roma (8 miljoen euro). Beiden maken een zeer goede indruk.

Deze week kwamen daar vleugelspeler/spits Carlos Forbs Borges en doelman Diant Ramaj bij. Ramaj is pas 21 en dat lijkt een veeg teken voor Jay Gorter (23) die mogelijk in aanmerking komt voor een verhuurperiode.

De pijlsnelle Borges (19) werd voor 14 miljoen euro overgenomen van Europees kampioen Manchester City, waar hij in het tweede elftal speelde. Hij moet de concurrentie aangaan met Francisco Conceiçao, Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mika Godts. Mislintat: “Forbs heeft wapens die we nodig hebben om te winnen. Hij kan het verschil maken met zijn dribbels, elke actie van hem is dreigend. Hij is linksbenig, maar we kunnen hem op beide flanken en ook in de spits gebruiken.”