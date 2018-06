Ajax haalt Dusan Tadic: wat voegt de Serviër toe?

Bij Southampton was Tadic de afgelopen twee jaar enorm doelgericht. Er zijn in de Engelse Premier League dertien spelers geweest die sinds de zomer van 2016 zowel honderd keer op doel schoten als honderd directe kansen voor medespelers creëerden. Vier daarvan speelden niet bij een van zes topclubs. Andros Townsend (Crystal Palace), Riyad Mahrez (Leicester City), Xherdan Shaqiri (Stoke City) en Dusan Tadic.



Tadic bleek als enige speler het afgelopen seizoen een stabiele factor in een zwalkende ploeg. Zijn treffers waren beslissend bij de handhaving op het hoogste niveau.



Kansen

Nog wat statistieken die de kwaliteiten van Tadic onderstrepen: Sinds 2014 zijn er maar vijf spelers in de Premier League te vinden die meer kansen creëerden voor medespelers. Alle vijf spelers doen vrijwel jaarlijks mee om het kampioenschap. Daarnaast is er niemand bij Southampton die de afgelopen jaren zoveel wedstrijden speelde en bij zoveel goals (47) was betrokken. Het leverde Tadic, een man van weinig woorden, hij werd in Engeland bij tijd en wijlen gezien als Silent Genius.



De laatste jaren werd Tadic met name op de positie achter de spits en hangend aan de rechterkant gezet door zijn trainers Mauricio Pochettino en Mark Hughes. Geen van beiden kenden twijfels over de kwaliteiten van de Serviër: de zelden geblesseerde creatieveling speelde eigenlijk altijd.



Met de Serviër haalt Erik ten Hag niet alleen voetbal, ervaring en gif van de Balkan bij Ajax. Tadic geeft Ten Hag mogelijkheden, hij rendeert vanaf links, recht en vanuit het midden. Bovendien is zijn linkerbeen een zekerheidje rond het strafschopgebied.





(Voor dit artikel is statistiekenbureau Opta geraadpleegd.)