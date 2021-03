Ajax-Groningen is altijd terugdenken aan die wedstrijd uit 1983

Ajax ging in Groningen met 1-0 onderuit door een doelpunt van Remco Balk. Beeld ANP

Hoe eindigde Ajax-FC Groningen vorig seizoen?

In een 2-0 zege, maar die kwam moeizaam tot stand. Een kwartier voor tijd stond het nog 0-0. De tweede gele kaart (en dus rood) voor Django Warmerdam deed FC Groningen de das om. De linksback kreeg die tweede kaart van arbiter Kuipers voor tijdrekken bij een inworp. Kort daarna vonden Lisandro Martínez en Klaas-Jan Huntelaar het net.

Ajax heeft het de laatste jaren moeilijk met FC Groningen. Hoe komt dat?

De ploeg is onder trainer Danny Buijs een vechtmachine. Buijs zelf heeft niet zoveel op met Ajax (eufemisme) en dat weet hij over te brengen op zijn ploeg. Hij zit zijn spelers negentig minuten verbaal achter hun vodden. Buijs heeft na een wedstrijd vaak geen stem meer. Zijn elftal scoort niet vaak, 31 keer pas, maar heeft na Ajax de minste doelpunten tegen.

De ploeg won dit seizoen negen wedstrijden met één goal verschil, waarvan vijf keer met 1-0. Het is zeer effectief. FC Groningen staat zesde, op slechts drie punten van nummer vier Vitesse. In 2020 waren er twee tegenstanders die Ajax twee keer versloegen: Liverpool in de Champions League en FC Groningen in de ere­divisie.

Oussama Idrissi heeft een verleden bij FC Groningen. Gaan we hem vaker zien bij Ajax?

Volgens trainer Erik ten Hag maakt de van Sevilla gehuurde aanvaller een goede indruk op de trainingen. “Hij dient zich echt aan. Hij is sterk in de een-tegen-eensituaties, een ander type vleugelspeler dan Antony en David Neres. Een leuke gozer bovendien, spontaan en intelligent. Ik weet zeker dat Oussama ongeduldig is, hij straalt uit: ik wil spelen – maar hij uit dat nog niet. Hij wist in welke omstandigheid hij bij Ajax terechtkwam: er is volop concurrentie en we hebben goede afspraken gemaakt.”

Idrissi moest het tot nu toe doen met invalbeurten: 9 minuten tegen Lille, 31 minuten tegen Sparta, 15 minuten tegen Heerenveen.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

“Die wedstrijd uit 1983 is er één om nooit te vergeten. Elk jaar als Ajax-FC Groningen wordt gespeeld, komt die wedstrijd ter sprake. Door de uitslag natuurlijk,” zei oud-speler Dick Schoenaker al eens in een terugblik op het duel dat beide clubs uitvochten op 24 januari 1983. Daags daarna kopte het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Perfecte voetbalshow in De Meer’. Auteur Dick Heuvelman roemde het middenveld van FC Groningen met de drie K’s: Ronald Koeman, Erwin Koeman en Theo Keukens. Ook Ron Jans blonk uit die middag, waarop Ajax drie keer een voorsprong (2-0, 3-2 en 5-3) uit handen gaf.

Jans schoot vlak na rust uit een onmogelijke hoek de 3-3 achter Piet Schrijvers: een streep in de kruising. Johan Cruijff speelde een ongelukkige wedstrijd. Na een foute pass van de maestro kon Rob McDonald de 2-2 maken. Vlak voor tijd bepaalde Jans uit een vrije trap de eindstand op 5-5, nadat Cruijff de bal van richting had veranderd.