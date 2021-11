Ajax groepswinnaar na 2-1 zege op Besiktas: invaller Haller onmisbaar

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Haller scoorde in een tijdsbestek van een halfuurtje twee keer en boog daarmee een 1-0 achterstand om tot een 2-1 voorsprong. Het waren zijn achtste en negende doelpunt in zijn vijfde Champions Leaguewedstrijd; ongekende statistieken voor de Frans-Ivoriaanse spits, die gelijke tred houdt met Robert Lewandowski van Bayern München.

Haller had aanvankelijk rust gekregen van trainer Erik ten Hag, die woensdagavond in Turkije niet alleen doelman Onana een kans had gegeven. Ook Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, David Neres en Mohamed Daramy stonden aan de aftrap van de vijfde wedstrijd in Groep C, waarin Ajax de winst nu binnen heeft. De veranderingen maakten het elftal onsamenhangend en weifelend. Daramy kreeg voor rust nog wel twee schietkansen, maar hij raakte de bal beide keren verkeerd. Zijn spel was te wild en ondoordacht.

Onana

Het was een gewaagde keuze van Ten Hag om zijn elftal zo ingrijpend aan te passen. Er zat weinig lijn en overleg in het spel. Dat zal de trainer aan het denken zetten. Voor het duel klonk hij nog zo overtuigd toen hij over de sterkte van de selectie sprak: ook met enkele invallers stond er nog een heel goed team dat van Besiktas kon en moest winnen. Maar voor rust leek het nergens op; uiteindelijk moest Haller eraan te pas komen om de zege veilig te stellen.

Onana moest 22 minuten na zijn terugkeer al vissen. Hij was kansloos op een penalty van Rachid Ghezzal. Besiktas kreeg de strafschop voor een handsbal van Noussair Mazraoui, die ook uit bij Borussia Dortmund op ongelukkige wijze een penalty had veroorzaakt.

De 25-jarige Onana is sinds 4 november al speelgerechtigd, maar hij keepte de afgelopen weken alleen voor de nationale ploeg van Kameroen. Hij was uitblinker tegen Ivoorkust (1-0) en plaatste zich met zijn land voor de play-offs voor het WK. Ten Hag had geen reden de excellerende Remko Pasveer te vervangen als eerste keeper.

Onana stond voor het laatst onder de Ajax-lat op 31 januari, uit tegen AZ (0-3). Hij bracht Ajax daarna in diskrediet met zijn positieve dopingtest en zette de directieleden van de club vervolgens in hun hemd door zijn aflopende contract niet te verlengen. Het vermoeden bestaat dat Onana tijdens zijn schorsing (teruggebracht van twaalf naar negen maanden) al een andere club heeft gevonden, waar hij na dit seizoen transfervrij binnenstapt.

Gelijkmaker

Bij veel Ajaxsupporters heeft de Kameroener het verbruid. Ten Hag laat echter het sportieve belang van Ajax op korte termijn prevaleren. Misschien dacht hij dat een uitwedstrijd – zonder de eigen supporters – het beste moment was om Onana zijn rentree te laten maken. Ten Hag, kort vóór de wedstrijd: “Andre is er lang uit geweest. Hij moet een keer gaan spelen.”

Dat Onana kan keepen leidt geen twijfel. Ook in Istanboel onderscheidde hij zich met twee goede reddingen en gedurfd uitkomen. Het was nodig ook, vooral voor rust, toen zelfs Dusan Tadic in de punt van de aanval deelde in de malaise. Na de pauze zette Haller de wedstrijd naar zijn hand. Hij verving Daramy, die voorlopig weer even in de luwte zal opereren. Tadic verhuisde naar zijn beste positie: op de linkerflank.

Haller had nog geen tien minuten nodig voor de gelijkmaker. Na een fraaie pass van Lisandro Martínez op zijn landgenoot Tagliafico – strak over het gras – had Ajax’ topscorer de bal voor het intikken. Het is misschien wel de grootste kwaliteit van Haller: zo vaak op de goede plek staan. Dat stond hij een kwartiertje later opnieuw, toen Martínez een harde voorzet verlengde en de sterke spits snel reageerde en met zijn maatje 48 de bal in het dak van het Turkse doel prikte.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: