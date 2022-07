Ajax groeit als speler op de transfermarkt

Erik ten Hag en Lisandro Martínez tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen Ajax en Valencia. Beeld EPA

Ajax maakt met de verkoop van de 24-jarige Argentijns international, die drie jaar geleden voor 7 miljoen euro werd opgehaald bij Defensa, wederom een financiële klapper. De club ontving alleen voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt meer geld dan voor Martínez. Eerder deze transferperiode ontving Ajax al 31 miljoen euro van Borussia Dortmund voor Sébastien Haller en 18,5 miljoen euro van Bayern München voor Ryan Gravenberch.

Niet alleen komt Martínez nu op drie binnen in de lijst met recordverkopen van Ajax, de zevenvoudig international komt ook in de top tien van duurste aankopen van Manchester United. Voor negen spelers betaalden The Red Devils ooit meer dan voor Martínez: Paul Pogba (105 miljoen euro), Harry Maguire (87), Jadon Sancho (85), Romelu Lukaku (84,7), Ángel Di María (75), Bruno Fernandes (63), Anthony Martial (60) en Fred (59).

Ajax begint een steeds grotere speler te worden op de transfermarkt. De club kan uiteraard niet mee met de Europese grootmachten die in handen zijn van steenrijke eigenaren, maar heeft zich in de categorie daaronder wel een stevige plek verworven. Ajax maakte in 2016 een koerswijziging door meer geld voor transfers en salarissen uit te trekken. Door aansprekende internationale resultaten levert dat een veelvoud van het geïnvesteerde kapitaal op.

Hogere regionen

Na de roemloze aftocht van technisch directeur Marc Overmars is het transferbeleid nu in handen van Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, bijgestaan door algemeen directeur Edwin van der Sar, trainer Alfred Schreuder en uiteraard de raad van commissarissen. Huntelaar en Hamstra laten zich flink gelden. Het duo trok Steven Bergwijn aan van Tottenham Hotspur (31 miljoen euro) en Owen Wijndal van AZ (10 miljoen). Daarmee is de kous nog niet af, want Calvin Brassey, een 22-jarige verdediger van Rangers FC, moet de opvolger van Lisandro Martínez worden. Geschatte kostprijs: 22 miljoen euro. Bassey was gisteren in Amsterdam voor een medische keuring.

Francisco Conceiçao komt van FC Porto naar Amsterdam. Beeld ANP / EPA

Ook aanvallend is Ajax druk bezig zich verder te versterken. De komst van de Portugees Francisco Conceição is aanstaande en ook in de transfer van Brian Brobbey zit eindelijk schot. Conceição is een 19-jarige flankspeler, voor wie 5 miljoen euro moet worden betaald aan FC Porto. Brobbey kost Ajax aanzienlijk meer: RB Leipzig stuurt aan op zo’n 20 miljoen euro.

Dat Ajax spelers kan kopen van clubs uit de hogere regionen van de Bundesliga, uit de Premier League en van Portugese topclubs, tekent de positie die de club de laatste jaren op de spelersmarkt heeft ingenomen.

