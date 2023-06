Ajax gooit het met Mislintat na mislukt seizoen over andere boeg: ‘Trainer niet verantwoordelijk voor transfers’

John Heitinga en Sven Mislintat. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Twee dagen nadat hij met Sven Mislintat urenlang het rampseizoen van Ajax had geëvalueerd, kreeg John Heitinga donderdag alsnog de duidelijkheid waar hij twee maanden geleden al om had gesmeekt bij de clubleiding. De nieuwe technisch directeur maakte een einde aan de onzekerheid bij de interim-trainer: niet hij, maar een nieuwe, meer ervaren coach zal volgend seizoen voor de groep staan in Amsterdam.

Die uitkomst was te voorspellen, nadat Heitinga Ajax ondanks een bliksemstart niet naar CL-voetbal en bekerwinst wist te loodsen en een beslissing over zijn toekomst alsmaar uitbleef.

Dat de opvolger van Alfred Schreuder amper wedstrijden wist te winnen waarin het er echt om ging, brak hem volgens Mislintat op. “Van de zeven toppers wonnen we er met hem slechts één. Daar zaten ook duels tussen waar volgens ons meer uit te halen viel,” zei Mislintat tegen de pers, een paar uur na het slechtnieuwsgesprek met Heitinga.

Heitinga en Mislintat verschillen van mening

Daaruit bleek ook dat de twee niet op één lijn zaten. Heitinga zei zondag na de pijnlijke nederlaag bij FC Twente (3-1) nog dat hij er naar zijn mening het maximale uit had gehaald, ook gezien de beperkingen van een zwak getransformeerde spelersgroep.

Eerder stelde hij al dat hij voor een echte, eerlijke kans ook transferperiodes zou moeten krijgen om de selectie meer naar zijn hand te kunnen zetten.

Mislintat denkt daar anders over. “Als je je vanaf eind januari tot het eind van het seizoen mag laten zien, dan heb je volgens mij een eerlijke kans gehad. Zeker ook omdat John in die periode veel wedstrijden had waarin hij het tij in ons voordeel had kunnen keren. We begonnen op de vijfde plek en eindigden als derde. De reis als geheel was echter onvoldoende.”

Litteken na zware beslissing

De Duitser sprak van een zware beslissing, die hij niet in een minuut of uit emotie nam, maar na maanden van grondig onderzoek naar ontwikkelingen op en naast het veld. En: sec gebaseerd op voetbal, daar waar Ajax in politiek opzicht roerige tijden beleeft. “Ik heb de afgelopen 24 uur pas de knoop doorgehakt,” stelde Mislintat.

Het maakte de pijn er bij Heitinga niet minder om. “Hij reageerde professioneel, maar je kon de teleurstelling ook zien. Daar moet ook ruimte voor zijn.”

De beloftencoach liet zich, na gesprekken met onder anderen de inmiddels opgestapte Edwin van der Sar en Gerry Hamstra, eind januari overtuigen om de weg van de geleidelijkheid los te laten in zijn carrière als trainer en nu al aan het grote werk te beginnen.

Vier maanden later is Heitinga in dat opzicht terug bij af. Met een eerste litteken, dat hem misschien wel tot een grotere inhaalslag dwingt. Mislintat wil hem daarbij helpen, maar beseft ook dat het lastig wordt binnen Ajax een andere rol voor de oud-verdediger te vinden: “Een hoofdtrainer die assistent wordt, ik heb het niet eerder meegemaakt. Dat lijkt me ook niet verstandig, omdat ik in John echt een hoofdtrainer zie.”

Mogelijke opvolgers Heitinga

Wie Heitinga zal opvolgen, moet deze maand blijken. Daarvoor speurde Mislintat ook al rond in het buitenland, hetgeen hij Heitinga eerder al eerlijk influisterde om bij een eventueel afscheid niet bij nul te hoeven beginnen. “We hebben een lijst. Die is niet lang.”

Wie daar zeker op staat, is de Noor Kjetil Knutsen. Mislintat erkende met de zaakwaarnemer van de Bodo/Glimt-coach te hebben gesproken ‘over verschillende onderwerpen’.

Daaruit kan ook opgemaakt worden aan welk profiel de nieuwe coach van Ajax ongeveer moet voldoen. Mislintat is op zoek naar lef, zowel in de speelwijze als in het inpassen van jeugd. Dat past volgens hem ook bij Ajax. Daar voegde de Duitser aan toe dat hij ervaring, die hij bij Heitinga nog miste, belangrijk vindt.

De nieuwe trainer hoeft voor hem niet per se in de Champions League actief te zijn geweest. “Die ervaring had Jürgen Klopp ook niet toen we hem bij Borussia Dortmund aanstelden. De nieuwe man moet vooral bij de filosofie van Ajax passen.”

Is een terugkeer van Peter Bosz nog aan de orde? “Geen commentaar,” aldus Mislintat. Wel benadrukte hij kwaliteit boven snelheid te verkiezen in de zoektocht die hij leidt. Dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen later deze maand al begint en het voor de nieuwe trainer wel prettig is betrokken te zijn bij de keuzes voor versterkingen, is voor Mislintat geen reden om extra haast te maken.

Vetorecht trainer vervalt

Sterker nog, in tegenstelling tot de ingespeelde tandem Marc Overmars en Erik ten Hag, die als voetbaldirecteur en hoofdtrainer beiden een vetorecht hadden als het om transfers ging, stelde Mislintat dat het voortaan waarschijnlijk anders gaat in Amsterdam.

“De trainer is er verantwoordelijk voor een zo sterk en fit mogelijk elftal te creëren. Ik ben samen met het hoofd scouting verantwoordelijk voor de transfers. En als we naar de vorige zomer kijken, hebben we een duidelijke reden om het zo te doen.”

