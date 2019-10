Ajax gokt en wint in Valencia

Hakim Ziyech (L) scoorde het eerste doelpunt. Beeld AFP

Erik ten Hag heeft een hekel aan wat hij noemt ‘casinovoetbal’. Hij is een trainer die met zijn elftal gecontroleerd wil aanvallen. Dat lukte woensdagavond niet. Stadion Mestalla leek wel een gokhal waarin Ajax zich een weg naar de zege blufte. Maar met prachtige cijfers en mooie goals, dat wel.

Waarom draaide Valencia-Ajax uit op casinovoetbal?

Beide teams speelden met een defensief en een aanvallend blok. Daartussen lag een zee aan ruimte, een soort niemandsland, waarin het heerlijk counteren was. Ten Hag had gekozen voor een controlerend blok met Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Vooral die eerste had meestentijds geen idee waar hij moest lopen.

Had Ajax de meeste mazzel van de twee?

Daar kwam het wel op neer. Ajax zette alles op rood, Valencia op zwart. Het balletje viel op rood. Al na zeven minuten was de eerste winst binnen. Ziyech besloot een gokje te wagen met een gekruld schot van grote afstand. Keeper Jasper Cillessen verkeek zich tegen zijn oude club op de houdbare bal.

Was Valencia minder efficiënt?

Beduidend. Daniel Parejo schoot een penalty huizenhoog over (na een overtreding van Álvarez), Rodrigo had pech dat hij de paal raakte en Daley Blind werkte de bal na rust bijna in zijn eigen doel. Keeper Andre Onana was een stuk beter op dreef dan ex-collega Cillessen. De inzet van Blind werkte de Kameroener met een fraaie reflex tegen de paal. Even daarvoor had hij een magistrale redding op een van richting veranderd schot van Ferrán Torres.

Wanneer heeft Ajax eigenlijk voor het laatst een Europese uitwedstrijd verloren?

Dat was op 24 augustus 2017, in het Noorse Rosenborg. De club is in de Champions League al twaalf duels ongeslagen op vreemde bodem. Maar Ten Hag zal zwaar ontevreden zijn over de ruimte en de kansen die zijn ploeg in Spanje weg gaf.

Ajax zit ondertussen wel op rozen in poule H.

Ja, Chelsea won woensdagavond met 2-1 van Lille. Ajax gaat met zes punten aan kop, met drie punten voorsprong op Valencia en Chelsea. Als Ajax de thuiswedstrijd tegen Chelsea wint, is de ploeg al bijna zeker van kwalificatie voor de achtste finales.