Ajax gelijk tegen MSV Duisburg

De Amsterdammers traden in de tweede oefenwedstrijd op zaterdag met een veredeld B-team aan. MSV Duisburg kwam in de eerste helft door een eigen doelpunt van Deyovaisio Zeefuik, die finaal mistrapte, op voorsprong.



Invaller Kaj Sierhuis voorkwam na de rust een nederlaag voor Ajax. Dat deed hij kort nadat doelman Kostas Lamprou een strafschop had gekeerd die hij zelf had veroorzaakt.



Fraai schot

Eerder op de dag had Ten Hag met zijn beoogde basisteam met 5-1 gewonnen van Lyngby BK, de huidige nummer twaalf uit de Deense voetbalcompetitie. Hakim Ziyech opende al na acht minuten met een fraai geplaatst schot van afstand de score.



Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar scoorden ook in de eerste helft, net als Mayron George van Lyngby. In de tweede helft troffen Van de Beek en Ziyech allebei nog eens doel.



Scheidsrechter

Nicolás Tagliafico maakte zijn debuut bij Ajax. De 25-jarige linkerverdediger uit Argentinië kwam begin januari over van Independiente. Ten Hag speelde verder met dezelfde spelers als de ontslagen Marcel Keizer in zijn laatste wedstrijden deed.



Het eerste oefenduel in Albufeira begon later omdat de scheidsrechter en grensrechters kort voor aanvang werden weggeroepen door de Portugese voetbalbond. Het duurde even voor er vervangers waren. Het eerste deel van het duel fungeerde Carlo L'Ami, keeperstrainer van Ajax, als grensrechter.



