Ajax geen kampioen, wel nummer 1 van seizoen 2019-2020

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1944-1945 dat er geen landskampioen in de hoogste voetbalklasse is. Of Ajax direct instroomt in het hoofdtoernooi van de Champions League is mede afhankelijk van de ontknoping van de huidige editie, maar die ligt vooralsnog stil vanwege de coronacrisis.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB hakte vrijdagmiddag stevige knopen door over de afwikkeling van het niet afgemaakte voetbalseizoen in de eredivisie en eerste divisie. Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, had het vooraf al gezegd: “Dit wordt een heel vervelende dag.” En dat werd het. De vergadering met de 34 profclubs, via conference call, verliep warrig en was soms tumultueus.

Promotie/degradatie

Goed nieuws was er voor ADO en RKC, de nummers zeventien en achttien van de huidige (eind)stand. Zij degraderen niet naar de eerste divisie. Er volgt géén promotie voor SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van de eerste divisie.

De KNVB legde daarmee het advies van de profclubs uit de eredivisie en eerste divisie naast zich neer. Zestien clubs waren voor degradatie, negen tegen en negen waren neutraal. Vóórdat er kon worden gestemd door de clubs, werd de vergadering tijdelijk gestaakt omdat het mailadres waarop de clubs hun stem moesten uitbrengen, was gelekt.

Het werd een emotionele vergadering. De gemoederen liepen flink op. Heerenveen besloot niet aan de stemming over degradatie/promotie mee te doen, omdat dan direct invloed zou kunnen worden uitgeoefend op het lot van de ‘collega-club’ uit Friesland, SC Cambuur, de koploper van de eerste divisie.

Europese tickets

Vooral FC Utrecht en AZ lieten zich gelden tijdens de conference call. Beide clubs maakten zich boos over de toewijzing van de Europese tickets. Utrecht wees nadrukkelijk op het feit dat directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League is gekoppeld aan het bekertoernooi en dat deze plek niet via de competitie kan worden vergeven. FC Utrecht en Feyenoord zouden de bekerfinale spelen. Het ticket gaat nu naar de nummer drie van de competitie: Feyenoord.

Het was voor de vergadering al duidelijk dat elk besluit dat de KNVB zou nemen tot winnaars en verliezers zou leiden. Behalve Cambuur en De Graafschap mag ook FC Utrecht zich beklagen. Ook op basis van de stand grijpt de club net naast Europees voetbal. Met een duel minder gespeeld eindigt de club drie punten achter Willem II, dat zich net als PSV plaatst voor de voorronde van de Europa League. AZ (tweede op doelsaldo achter Ajax) gaat de voorronde van de Champions League in.

De KNVB stelde eerder dat clubs die op basis van de beslissing van vrijdag Europees voetbal gaan spelen, moreel verplicht zijn om hun premies te delen met de andere clubs.