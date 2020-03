Ajax geeft een teken van leven

Beeld ANP Sport

Ajax gooide in zes minuten tijd alle schroom en frustratie van de laatste weken van zich af in Friesland. Aanvoerder Dusan Tadic vervulde een voortrekkersrol.

Welke zes minuten gaat het over?

Tussen de 57ste en 63ste minuut scoorde Ajax drie keer. De eerste twee goals waren van Tadic. De derde treffer bereidde de Serviër voor. Zijn voorzet belandde via Lassina Traoré bij Quincy Promes, die hard raak schoot.

Is het lek nu boven bij Ajax?

Nee, zo snel gaat dat niet. Het spel zag er bij vlagen weer wat beter uit, maar trainer Erik ten Hag is nog altijd zoekende. Hij had weer een verrassing in zijn opstelling, een grote verrassing dit keer. De 18-jarige Jurriën Timber speelde naast Daley Blind in hert hart van de defensie. Dat was een niet te negeren signaal voor de clubleiding van Ajax.

Welk signaal gaat daarvan uit?

Het is een compliment voor de jeugdopleiding, maar een pijnlijke keuze voor het aankoopbeleid en de scouting van Ajax. Na Lisandro Magallán, Edson Álvarez en Perr Schuurs schoof Ten Hag nu een junior naar voren als rechter centrale verdediger. De drie aankopen hebben meer dan 25 miljoen euro gekost.

Hoe deed Timber het?

Onder de gegeven omstandigheden kwam hij goed voor de dag. Sterk in de duels, brutaal en zelfverzekerd aan de bal. Hij was niet feilloos, Mitchell van Bergen kon na de 3-0 van Ajax iets te gemakkelijk scoren, maar je moet het maar doen: je steentje bijdragen op een cruciale positie in een elftal dat niet draait.

Totdat Tadic met de twee verlossende treffers kwam?

Vanaf dat moment lukte ineens veel meer bij de Ajacieden, die in een levendige wedstrijd een moeilijk eerste uur beleefden tegen een snel counterend Heerenveen. Lassina Traoré (kopbal) en Dusan Tadic stuitten op doelman Bednarek. Aan de andere kant raakte Ejuke de paal en kreeg Halilovic een voorzetje van Ejuke om onbegrijpelijke reden niet in een leeg doel geschoven.