Ajax gaf veel cadeautjes weg in Friesland

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax denkt met een ruime voorsprong op de concurrentie kennelijk in een zetel naar de finish te gaan. De ploeg gaf veel cadeautjes weg in Friesland, maar Heerenveen verzuimde ze uit te pakken.

Was de afwezigheid van Daley Blind voelbaar?

Een sterke opbouwer als Blind is een toegevoegde waarde voor elk elftal, maar het ging bij Ajax vooral mis in de defensieve organisatie. Ook daarbij werd Blind gemist. Trainer Erik ten Hag had een opvallende rol voor Devyne Rensch: hij was controlerende middenvelder. De controle had het 18-jarige talent echter nooit. Heerenveen kreeg soms zeeën van ruimte. De druk op centrale verdediger Álvarez en rechtsback Jurriën Timber was daardoor groot.

Rensch is toch verdediger?

Een centrale verdediger die zich in het eerste elftal vooral als rechtsback manifesteert. De middenveldpositie was nog een stap te ver voor Rensch. Na twee gemiste kansen van de grote spits Henk Veerman was het bij de derde poging van Mitchell van Bergen wel raak. Álvarez gaf Van Bergen te veel ruimte. De kleine spits passeerde de Mexicaan eenvoudig en gaf doelman Kjell Scherpen geen kans.

Kjell Scherpen?

Maarten Stekelenburg raakte in het Abe Lenstra Stadion geblesseerd tijdens de warming-up. De 21-jarige keeper keepte tot nu toe alleen in Jong Ajax en in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Hij maakte zondag zijn debuut in de eredivisie. Scherpen was wel op de proef gesteld de afgelopen twee weken: hij keepte met Jong Oranje drie keer op het jeugd-EK tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije.

Hoe deed Scherpen het?

Hij had kort na rust (bij een 1-1 stand, gelijkmaker uit een penalty van Dusan Tadic) een belangrijke redding. Van Bergen was weer eens weg gesprint bij zijn bewakers en de pass van uitblinker Joey Veerman was perfect. Scherpen troefde de kleine aanvaller af in het grondduel.

Hoe lang hield Ten Hag vast aan die opstelling?

In de 54ste minuut liet hij Rensch en Álvarez van plek wisselen. Zeven minuten later viel de beslissing. Een schot van Lisandro Martínez werd door Sébastien Haller met een voetje van richting veranderd. Keeper Erwin Mulder was kansloos. De VAR moest er lang naar kijken, maar spits Haller had volgens hem geen buitenspel gestaan.