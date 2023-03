Ajax gaf de sleutel van de brandkast aan Milos Malenovic, handelaar in voetballers

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 2 voor Milos Malenovic

Milos Malenovic heeft ‘mogelijk aan zelfverrijking gedaan’, stond er. Tijdje over het kleed rondgekropen van het lachen. Ajax nam een zaakwaarnemer in dienst. Ik heb best veel plezier gehad om het stuk in het NRC van maandag over de problemen bij Ajax na het vertrek van Overmars. ‘Marc was dyslectisch,’ stond er ook, een van de redenen dat hij niks opschreef. Een permanente secretaris had voor de hand gelegen, een Baxter van Lord Emsworth, maar bij Ajax lezen ze Wodehouse niet. Ik ken genoeg zaakwaarnemers die weleens klaagden over het optreden van CFO Susan Lenderink. Dat ze erbij ging zitten bij onderhandelingen, maar niets wist van de mores in het internationale voetbalverkeer. Erg vervelend. En wat deed Ajax? Het gaf sleutel en cijfercode van de brandkast aan Milos Malenovic, handelaar in voetballers en beste vriend van de trainer.

