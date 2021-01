Ajax gaf AZ geen moment de gelegenheid om op adem te komen

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens AZ-Ajax (0-1)?

Ajax trad aan met een elftal dat op acht plaatsten was gewijzigd ten opzichte van de klassieker. Wie daardoor een superieur AZ verwachtte, zat mis. Ajax deelde de lakens uit in Alkmaar en gaat door naar de kwartfinales van de KNVB-beker.

Er werd toch ernstig getwijfeld aan de kwaliteiten van veel reserves?

Niet binnen Ajax zelf. En spelers als Edson Álvarez, Lisandro Martínez, Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp lieten woensdagavond tegen AZ zien dat zij het elftal ook wat te bieden hebben. Het voordeel was dat Ajax met veel frisse krachten binnen de lijnen kwam. De ploeg gaf AZ in eigen stadion geen moment de gelegenheid om op adem te komen.

Haalde trainer Erik ten Hag daarmee zijn gelijk?

Velen fronsten hun wenkbrauwen bij het zien van de opstelling, maar Ten Hag gaf voor de wedstrijd aan dat de opdracht duidelijk was: winnen. De overtuiging waarmee de trainer dat zei straalde zijn elftal uit op het veld. Ajax drong voortdurend aan naar voren, had het betere van het spel. AZ was slordig en kon niet onder de druk uit voetballen. Quincy Promes, linksbuiten ditmaal, schoot de bal fraai over doelman Marco Bizot heen, maar hij raakte de paal. Jurgen Ekkelenkamp stuitte even later van dichtbij op Bizot. Een Amsterdams doelpunt kon niet uitblijven.

Wie was de maker?

Zakaria Labyad. De voorzet was van Nicolás Tagliafico. Ekkelenkamp controleerde de bal met de borst, maar hij moest opnieuw zijn meerdere erkennen in Bizot. De eerste rebound was niet aan Promes besteed, de tweede wel aan Labyad.

Kon AZ niets uitrichten?

De club die zo wordt geprezen om zijn aanvallende spel kon nauwelijks een vuist maken. De ploeg was één keer dicht bij een doelpunt, maar de treffer van Myron Boadu werd afgekeurd. De spits werkte de bal na een prachtige vrije trap van Teun Koopmeiners met zijn hand over de doellijn. Ajax had veel grotere kansen, maar vooral Promes had het vizier weer niet op scherp. Uitblinker Ryan Gravenberch raakte nog de paal, Álvarez kopte op de lat.

Ook mooi voor Ajax: de terugkeer van David Neres.

De kleine Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd tegen Emmen uit, op 28 november. Daarna was hij uit de roulatie met een enkelblessure. Neres was nog onwennig aan de bal, en hij had in Owen Wijndal een geduchte tegenstander. Maar Ten Hag zal blij zijn dat de aanvaller zijn rentree heeft gemaakt. Dat maakt de offensieve mogelijkheden wat groter. Het wachten is nu nog op de terugkeer van Mohammed Kudus en Lassina Traoré.

Ajax

Maarten Stekelenburg 7

Devyne Rensch 6

Perr Schuurs 6

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 7

Edson Álvarez 7

Ryan Gravenberch 8

Jurgen Ekkelenkamp 6

David Neres 5

Zakaria Labyad 6

Quincy Promes 6

Wissels:

Sébastien Haller (6) voor David Neres (’46)

Jurriën Timber (-) voor Devyne Rensch (’61)

Davy Klaassen (-) voor Jurgen Ekkelenkamp (’61)

Dusan Tadic (-) voor Zakaria Labyad (’78)

AZ

Marco Bizot 5

Pantelis Hatzidiakos 4

Timo Letschert 5

Teun Koopmeiners 6

Owen Wijndal 6

Jordy Clasie 5

Fredrik Midtsjø 6

Calvin Stengs 5

Albert Gudmundsson 5

Myron Boadu 5

Zakaria Aboukhlal 5

Wissels:

Bruno Martins Indi (5) voor Jordy Clasie (’46)

Yukinari Sugawara (-) voor Pantelis Hatzidiakos (’61)

Jesper Karlsson (-) voor Zakaria Aboukhlal (’61)

Hakon Evjen (-) voor Albert Gudmundsson (’79)