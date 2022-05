Ajax gaat tegen Heerenveen een fonkelend mooie kampioenswedstrijd tegemoet

Op 8 mei 2016 verspeelde Ajax de landstitel in Doetinchem, op 8 mei 2019 beleefde het een nachtmerrie tegen Tottenham Hotspur, maar 8 mei 2022 bracht uiteindelijk een effectief medicijn tegen het ‘8 mei-trauma’ van de Amsterdammers.

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, blikken presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en ‘Showtime’-hoofdredacteur Bart Veenstra terug op een memorabele achtste mei: Ajax’ late gelijkmaker in Alkmaar, het spektakel in De Kuip bij Feyenoord - PSV, het komt allemaal aan bod.

Kampioenswedstrijd Ajax

Ajax wordt best vaak landskampioen, maar een kampioensduel als dat van woensdag is toch tamelijk uniek: in eigen huis, voor een vol stadion, een kampioenswedstrijd spelen die ook echt gewonnen moet worden. In 2021 werd Ajax kampioen in een leeg stadion, in 2020 was er vanwege corona helemaal geen kampioensduel, in 2019 kreeg Ajax de schaal uitgereikt na een uitduel waaraan de ploeg als ‘officieuze’ kampioen begon. “Woensdag wordt heel bijzonder,” zegt Dick Sintenie. “De spelers zien dat ook zo. Maar ze moeten nog wel winnen.”

Zo’n bijzonder kampioensduel vraagt om een extra editie van Branie. Die komt er ook, de volgende ochtend: donderdag 12 mei, rond lunchtijd. Wordt het een kampioenseditie? Dat is niet zeker, maar aan de Branietafel denken ze van wel. Dat wil iets zeggen, want de gebeurtenissen van 8 mei voorspelden ze vorige week precies goed.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering, te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.