Ajax gaat steeds beter draaien: ‘Goede ploegen worden beter naarmate het seizoen vordert’

SC Heerenveen werd gisteren met sprekende cijfers in het Abe Lenstrastation door Ajax verslagen (0-3). Beeld ANP

Heerenveen was gisteravond geen partij voor Ajax. Het duel eindigde in 0-3, maar de score had hoger kunnen uitvallen. De Friese tegenstander kreeg slechts één scoringskans, maar doelman Maarten Stekelenburg verijdelde de poging van Mitchell van Bergen.

Spelend zoals in het Abe Lenstrastadion, op een grasmat die net iets minder beroerd was dan de piste van PSV afgelopen zondag, zijn er maar weinig tegenstanders in Nederland die Ajax partij kunnen bieden. Het is al vaker geconstateerd: het elftal is steeds beter in balans. De soms kinderlijke naïviteit is uit het spel verdwenen, de speelse elementen zijn gebleven.

“Goede ploegen worden beter naarmate het seizoen vordert,” zei Ten Hag na de overtuigende overwinning op Heerenveen. “Dat zie je bij ons ook. Je kunt alleen niet élke wedstrijd schitteren, zeker niet in het programma dat wij hebben. Mensen verwachten veel van ons, dat mag, maar dan valt zo’n duel met PSV een keer tegen. Toch pakten we ook daar een resultaat mee.”

Davy Klaassen opende in Friesland al vroeg de score, uit een kopbal na een afgemeten voorzet van Antony. Na rust was het de vervanger van Klaassen, Mohammed Kudus, die een penalty verdiende. Dusan Tadic mist zelden vanaf elf meter – en dat deed hij nu ook niet. Een andere invaller, David Neres, tikte de 0-3 binnen op aangeven van Sébastien Haller.

Ajax leek eerder beter dan zwakker te worden van de wissels die binnen de lijnen kwamen. Ook Sean Klaiber mocht tegen Heerenveen weer eens opdraven. Hij speelde in 2021 in dertien duels nog geen minuut, maar sinds gisteravond staat de teller op 45.

Klaiber had onlangs een goed gesprek met Ten Hag, de trainer met wie hij bij FC Utrecht een goede band opbouwde en die hem in de zomer naar Ajax haalde. De trainer ook, die hem na de winterstop niet meer opstelde. Devyne Rensch en Jurriën Timber, twee tieners, kregen de voorkeur als rechtsback. “Dat hoort bij Ajax,” zei Klaiber gisteravond. “Daar komt altijd talent bovendrijven. Er is sowieso veel concurrentie bij een grote club. Je moet altijd aan staan, altijd leveren. Ik was in januari geblesseerd aan mijn lies. De jongens die op mijn plek speelden, deden het goed. Als ik trainer was, had ik ze ook laten staan. Ik ben wel op Ten Hag toegestapt, want ik ben met een reden gehaald. De trainer gaf me eerlijk uitleg. Prima. Gaan we weer door.”

Het bevalt Klaiber (26) goed bij Ajax. Hij kan als rechtsback zijn hart ophalen in het aanvallende systeem. Binnen de spelersgroep heeft hij zijn plek gevonden. Zijn positiviteit wordt gewaardeerd. “De jongens zien dat ik er keihard voor werk, maar ook als ik niet speel, ben ik een teamspeler. Ik ben er voor iedereen. Ik jut de hele groep op. En als ik erin kom, moet ik doen wat ik vandaag heb gedaan: mezelf laten zien.”

Klaiber verving na rust Daley Blind, die lichte knieklachten had. Ook Klaassen ging eerder naar de kant, hij verzwikte zijn enkel. Beide spelers kunnen zondag tegen FC Groningen vermoedelijk wel spelen. Ook Rensch en Nicolás Tagliafico (woensdagavond geschorst) keren dan terug in de selectie.

Ajax staat er op twee derde van het seizoen goed op, maar Ten Hag rekent zich niet rijk. “In de KNVB-beker zijn we dicht bij succes, al is Vitesse een lastige tegenstander. In de eredivisie staan we er goed voor, maar hebben we nog elf wedstrijden voor de boeg. Over de Europa League winnen praat ik niet eens. Dat bekijken we echt van wedstrijd tot wedstrijd.”