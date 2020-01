Ajax gaat samenwerken met club uit Verenigde Arabische Emiraten

Luchtopname van het Al Janoubstadion in Qatar, waar Ajax gaat spelen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bouwvakkers die het stadion bouwde uitgebuit. Beeld Getty Images

Samenwerkingsverbanden

Ajax is al langer bezig om wereldwijd clubs aan zich te binden. Zo heeft het ook samenwerkingsverbanden in China (Guangzhou R&F FC), Japan (Sagan Tosu) en Australië (Sydney FC). Bij Sharjah FC zullen stafleden van Ajax de de jeugdopleiding gaan coördineren. Scouting, talentontwikkeling en de daaraan ondersteunde afdelingen zullen geleid gaan worden door Ajax.

Volgens Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, is het samenwerkingsverband een volgende stap voor de club. “We zijn verheugd om ons wereldwijde voetbalnetwerk uit te breiden met Sharjah FC, een club die op het gebied van het opleiden van talent hetzelfde voor ogen heeft. Ons doel is om samen een sterke jeugdopleiding neer te zetten, de talenten daar naar een hoger niveau te tillen. Ajax heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt in het delen van kennis op dit gebied. De vraag hiernaar neemt toe, we kijken naar partners die goed bij ons passen. Wij zijn ervan overtuigd die in Sharjah FC gevonden te hebben.”

Kritiek

Op dit moment is Ajax op trainingskamp in Qatar, een buurland van de Verenigde Arabische Emiraten. Het trainingskamp is omstreden doordat Qatar te boek staat als notoire schender van mensenrechten. Vrijdag uitte mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch nog kritiek in deze krant op het verblijf in Qatar waar de club naar verluid zeven ton voor ontvangt. “Als een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook. De club is een proefkonijn en dient om de aandacht af te leiden van alle misstanden.”

Ook de Verenigde Arabische Emiraten staan erom bekend mensenrechten niet hoog in het vaandel te hebben staan. Zo worden volgens Human Rights Watch mensenrechtenactivisten die kritiek hebben op de overheid opgepakt en vastgezet. Zo kreeg de bekende mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor een gevangenisstraf van tien jaar vanwege zijn kritiek op de regering. Ook worden bouwvakkers uit derde wereldlanden ernstig uitgebuit volgens de mensenrechtenorganisatie. Daarnaast is het bijna onmogelijk voor vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties om het land te bezoeken.