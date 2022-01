Ajax gaat loten welke seizoenkaarthouders naar binnen mogen

Beeld Pro Shots / Ron Baltus

Ajax mag net als alle andere clubs in de Eredivisie het stadion tot 8 maart slechts voor een derde vullen. De landskampioen laat weten dat het daar erg teleurgesteld over is. Ajax moet nu namelijk seizoenkaarthouders teleurstellen. Er is geen losse verkoop voor de komende drie thuisduels in de Eredivisie. Supporters kunnen aan het einde van het seizoen compensatie aanvragen voor de duels die ze hebben moeten missen.

Seizoenkaarthouders kunnen vanaf woensdag 2 februari een kaartje voor de bekerwedstrijd van 9 februari tegen Vitesse proberen aan te schaffen. Ook tijdens dat duel zal de Johan Cruijff ArenA voor twee derde leeg blijven.

Ajax opent op 1 februari de verkoop voor het uitduel van 23 februari met Benfica in de achtste finales van de Champions League. De club heeft 3250 kaarten voor die wedstrijd gekregen. Ajax speelt op 15 maart de thuiswedstrijd tegen Benfica. Mogelijk zijn de huidige coronaregels dan versoepeld.

Ajax benadrukt dat supporters pas welkom zijn in de Johan Cruijff Arena als ze een negatief testresultaat of een vaccinatie- of herstelbewijs in de CoronaCheck app hebben. In het stadion moeten ze 1,5 meter afstand houden.