Ajax gaat Haller in de Europa League enorm missen

Wat gaat Ajax spits Sébastien Haller enorm missen in de Europa League. De Fransman raakt steeds meer op toeren in Amsterdam. Hij legde PSV met twee goals binnen een half uur over de knie en bezorgde Ajax een plek in de halve finale van de KNVB-beker.

Moest Haller wennen bij Ajax dan?

Dat moet elke voetballer bij een nieuwe club. Het is vooral een kwestie van weten van elkaar wat je doet en wat je wilt in het veld. Dusan Tadic vertelde daar laatst over. “Je hebt geen zes maanden om eens rustig aan elkaar te wennen. Eén of twee trainingen, een paar keer praten met elkaar en dan moet het goed zijn. Meer tijd is er niet in het voetbal. En goede voetballers hebben ook vaak niet meer tijd nodig om elkaar te verstaan.”

En Haller en de andere spelers begrijpen elkaar?

Vooral zijn klik met Davy Klaassen, zwervend om de diepe spits heen, is opvallend. Klaassen heeft een geweldige dynamiek, terwijl Haller als aanspeelpunt en bliksemafleider fungeert. Bij het openingsdoelpunt, ingeleid door Lisandro Martínez, was de passing van Klaassen haarscherp. De aanname – in de loop – en de afwerking van Haller waren van grote klasse.

Wat maakte dat Ajax het nu makkelijker afging dan zes weken geleden tegen PSV?

In de competitiewedstrijd moest Ajax de tol betalen voor een zeer zwak begin, waarin de ploeg met 2-0 achter kwam. Na de remise tegen PSV (2-2) won Ajax zes keer op rij, onder meer van Feyenoord en twee keer van AZ. Het elftal is groeiende. Haller heeft zijn plek gevonden, Klaassen vervult een steeds belangrijkere rol als nummer 10 en Edson Álvarez en Lisandro Martínez drukken hun stempel.

Speelde Martínez opnieuw in het hart van de defensie?

Ja, Daley Blind was middenvelder, als vervanger van de geschorste Ryan Gravenberch. Blind was er in zijn element. Al was zijn eerste helft beter dan zijn tweede, maar dat gold voor meer spelers. Ajax liet de teugels wat vieren en kon PSV na rust niet meer continu onder druk zetten. Het leidde tot een Eindhovense treffer: een eigen doelpunt van Ajaxverdediger Jurriën Timber, die een voorzet van Dumfries achter Maarten Stekelenburg gleed. De beste kansen bleven echter voor Ajax, op één hachelijk moment in de extra tijd na, toen Klaassen een inzet van Dumfries van de doellijn moest halen.