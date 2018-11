Ajax-fans weer niet welkom in stadion ADO

Ze zijn niet welkom bij het duel, dat op 24 februari wordt gespeeld in het Haagse Cars Jeans Stadion. De Ajacieden worden al sinds 2006 geweerd. De reden was toentertijd een aanval van tientallen Ajaxhooligans op het supportershonk van ADO.



Dat verbod wordt door de gemeente Den Haag op initiatief van vooral het bestuur van ADO telkens verlengd.



In september leek de maatregel te worden doorbroken. Toen liet burgemeester Pauline Krikke weten dat wat haar betreft de Ajax-supporters wel weer welkom zouden zijn.



Krikke is nu op dat idee teruggekomen. Volgens haar zijn er "buitensporig veel agenten'' nodig om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Het druist in tegen de regel dat Den Haag juist minder agenten wil inzetten bij voetbalwedstrijden.



Minder politie

Als de agenten bij het stadion zijn, "betekent dat simpelweg dat we minder politie-inzet zullen hebben in de wijken,'' aldus Krikke. De burgemeester heeft gesproken met ADO Den Haag, Ajax, de KNVB, de politie en supporters van beide clubs.



Wat ook meespeelt, is dat ADO-supporters niet zaten te wachten op een bezoek uit Amsterdam, schrijft Krikke.



Ouders en kinderen

Het uitvak in het ADO-stadion bevindt zich naast de familietribune, die is bedoeld voor ouders en hun kinderen. Volgens de burgemeester zouden de families thuisblijven uit angst voor rellen tussen ADO- en Ajax-hooligans.



"Dat zou echt een stap terug zijn en dat is voor niemand acceptabel. De sfeer bij wedstrijden van ADO is tegenwoordig juist zoals je dat zou willen: een echte voetbalsfeer, waar ook ouders met kinderen en hele families met plezier naartoe komen. Dat houd ik graag zo.''