Ajax-fans dreigen met rechter om kaarten bekerduel in Kuip

De harde kern van Ajax-supporters stelt dat de KNVB van Ahmed Aboutaleb te horen heeft gekregen dat de Rotterdamse burgemeester uit veiligheidsoverwegingen geen Amsterdamse fans in de Kuip wil toelaten.



De KNVB zegt in een verklaring deze week in gesprek te zijn gegaan met beide clubs en de gemeente Rotterdam. 'Helaas ook nog zonder het gewenste resultaat, hoewel we er wel begrip voor hebben dat dit dossier op zo'n korte termijn niet valt op te lossen. We hopen nog steeds dat binnen niet al te lange tijd de Klassieker weer voor supporters van beide clubs toegankelijk wordt.'



In december eiste Ajax van Feyenoord dat de club uitkaarten beschikbaar zou maken voor het competitieduel tussen beide clubs op 27 januari. Het duel werd zonder Ajax-fans gespeeld en eindigde in een 6-2-overwinning voor de Rotterdammers.



Ongeregeldheden

In oktober bracht Feyenoord overigens nog een verklaring naar buiten waarin de club de wens uitte weer uitfans toe te laten tijdens de Klassieker.



"Het is de bedoeling begin volgend jaar de gesprekken hierover weer op te starten met Ajax, de supportersverenigingen en de gemeenten. Deze gesprekken zijn vorig jaar op initiatief van Feyenoord ook al weer opgestart, maar deze werden weer on hold gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax," aldus Feyenoord.



"Insteek van de gesprekken is te bekijken op welke wijze er wellicht al in het seizoen 2019-2020 weer uitsupporters bij de Klassieker kunnen zijn. Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in de aanwezigheid van supporters van beide clubs."



Verlengd besluit

In 2009 besloten toenmalig burgemeester Job Cohen en zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb dat het na de zoveelste ontsierde wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord zeker vijf jaar gedaan was met uitsupporters. In 2013 en de daaropvolgende jaren werd dat besluit telkens verlengd.