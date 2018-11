Ajax-fans belaagd in Lissabon: 'We konden geen kant op'

Op camerabeelden is te zien hoe Benfica-supporters het terras bestormen en op de vuist gaan met Ajax-fans .



Arne Joling uit Borger was met een groep vrienden naar Lissabon gereisd om Ajax aan te moedigen. Na afloop van de wedstrijd liepen ze terug naar hun hotel, Upon Lisbon Prime Residences, dat vlak naast het stadion ligt.



"Ze hadden een groot terras, dus daar gingen we nog even een biertje doen. De stemming was euforisch," zegt Joling. "Er liepen wel wat Benfica-supporters rond, maar ook twee agenten. Toen leek er nog helemaal niks aan de hand."



Glasbak

Joling: "Ongeveer één uur na de wedstrijd gooiden ze ineens een glasbak omver. Zo'n grote. Het glas dat eruit rolde, begonnen ze naar ons te gooien. Gebroken flessen wijn en bier. Toen kwamen er ineens dertig Benfica-supporters op ons afgestormd. We zaten nog met zo'n vijftig, zestig man buiten en konden geen kant op. We moesten met z'n allen door een kleine deur naar binnen. Via de achterkant konden we het hotel ook niet in omdat daar ook hooligans aankwamen."



Terwijl het glas alle kanten opvloog, wisten de Ajax-supporters toch te vluchten naar de hotelkamers. Sommigen vluchtten naar het restaurant op de eerste verdieping. De glazen gevel van het hotel is "helemaal naar de kloten".