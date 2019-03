Ajax-fan moet flink dokken voor mishandeling Spaanse agenten

De mishandeling vond plaats tijdens de UEFA Europa League wedstrijd van Ajax tegen Celta de Vigo op 20 oktober 2016. Die eindigde in een gelijkspel (2-2).



Supporters van beide teams gooiden tijdens de wedstrijd voorwerpen naar elkaar. Toen de ordediensten de relschoppers wilden verwijderen, verzette de Ajax-fan zich.



"In plaats van mee te werken en de aanwijzingen van de politie op te volgen, zocht hij de confrontatie op. Drie agenten die hem wilden oppakken, werden geslagen en geschopt. Eentje kreeg zelfs nog een schop in zijn kruis toen de verdachte al in de boeien was geslagen'', tekende de krant Faro de Vigo op uit de mond van de rechter in de stad in het noordwesten van Spanje.



Meer boetes

Het incident met de Ajax-supporter was niet het enige die dag. Een kleine groep Ajax-fans veroorzaakte twee uur voor aanvang van de wedstrijd, die om 19 uur begon, al problemen op het centrale plein in Vigo.



Ze gooiden allerlei objecten waaronder flessen bier naar agenten van de Spaanse nationale politie. In en rond het stadion deden ze later hetzelfde. Drie van hen werden opgepakt.



De Spaanse Commissie die geweld, intolerantie, racisme en vreemdelingenhaat tijdens sportevenementen moet tegengaan, heeft twee boetes van 6.000 euro geëist tegen twee Ajax-fans die deelnamen aan het gooien van de voorwerpen.



Tegen een fan die water en een fles naar Ajax-begeleiders gooide, eiste de 'Anti-Geweldcommissie' een boete van 3.000 euro.