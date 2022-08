Ajax en Torino FC bereiken definitief akkoord over transfer Perr Schuurs

Perr Schuurs tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen op 14 Augustus 2022 in Amsterdam. Beeld ANP

Perr Schuurs ↝ @TorinoFC_1906 Good luck in Italy, Perr! :kissing_heart::muscle:

Ajax krijgt 9 miljoen euro voor de verkoop van de Limburgse verdediger. Dat bedrag kan oplopen tot 11,3 miljoen euro met verschillende bonussen. De 22-jarige Schuurs had bij Ajax zijn zinnen gezet op een transfer omdat hij door de aanwezigheid van Jurriën Timber niet in aanmerking komt voor een basisplek.

Schuurs, die tot bijna honderd officiële duels kwam voor Ajax en drie landstitels veroverde, krijgt Ahmetcan Kaplan als opvolger. De 19-jarige verdediger brak afgelopen seizoen door bij de Turkse kampioen Trabzonspor. Voor ongeveer tien miljoen euro staat hij op het punt de overstap te maken naar Amsterdam.

