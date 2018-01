Ajax en Ten Hag zijn klaar voor de klassieker

De kans dat Nicolás Tagliafico zijn officiële debuut maakt tegen Feyenoord is groot. Ten Hag durft de Argentijnse linksback wel op te stellen: "Nico heeft een klik met de speelwijze van Ajax en met de spelers om hem heen. Hij is 25 jaar, hij neemt al wat bagage mee in zijn rugzak."



Debuut

Ten Hag is de eerste trainer die debuteert in de klassieker. "Het is een speciale wedstrijd in het seizoen. Het Amsterdam tegen Rotterdam. De rivaliteit is groot. Het resultaat is nog belangrijker in zo'n duel. Maar voor Ajax is die zege ook heel belangrijk in de kampioensstrijd."