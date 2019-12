Ajax en Ten Hag genomineerd voor Sportploeg en Coach van het Jaar

Erik ten Hag pakte vorig jaar met Ajax de dubbel en maakte indruk in de Champions League. Beeld BSR Agency

Er zijn voor de titel Sportploeg van het Jaar nog drie andere genomineerden. Ajax neemt het op tegen de Oranjevrouwen, die de WK-finale haalden, de roeiers van de dubbelvier (Koen Metsemakers, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersman en Tone Wieten die Europees en wereldkampioen werden) en de baanwielrenners op de teamsprint (Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen).

Om Coach van het Jaar te worden moet Ajax-trainer Erik ten Hag bondscoach Sarina Wiegman, en Hugo Haak (bondscoach baansprinters) verslaan.

Van Dijk, Verstappen en Van der Poel

Van Dijk kan de eerste voetballer worden die zich Sportman van het Jaar mag noemen sinds Arjen Robben in 2014. De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft een geweldig jaar achter de rug, waarin hij met Oranje overtuigend het EK haalde en met Liverpool de Champions League won.

Voor Verstappen kan het zijn tweede Jaap Eden worden. De coureur van Red Bull Racing won de prestigieuze onderscheiding in 2016, nadat hij als eerste Nederlander ooit een Formule 1-race had gewonnen. Dit jaar won Verstappen drie races en eindigde hij als derde in de WK-stand, zijn beste prestatie ooit.

Van der Poel maakte dit jaar indruk in zowel het veld als op de weg. Als veldrijder won hij zo’n beetje alles wat er te winnen viel, inclusief de wereldtitel. Nog meer indruk bij het grote publiek maakte hij met zijn definitieve doorbraak op de weg. Vooral met de indrukwekkende wijze waarop hij de Amstel Gold Race won, oogste Van der Poel veel lof.

Hassan, Van Vleuten en Schulting

Hassan zorgde er met geweldige prestaties op het WK atletiek in Qatar voor dat haar naam bij de laatste drie genomineerden niet kon ontbreken. De geboren Ethiopische pakte goud op zowel de 1500 als de 10.000 meter en zorgde daarmee voor een historische dubbel.

Van Vleuten beleefde haar hoogtepunt van het jaar bij het WK wielrennen in Yorkshire, waar ze na een ongekende solo voor het eerst in haar carrière wereldkampioene op de weg werd. Verder won ze ook onder meer het eindklassement in de Giro Rosa.

Schulting kan voor het tweede jaar op rij verkozen worden tot Sportvrouw van het Jaar. De shorttrackster won in 2018 bij de Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 1000 meter en liet dit jaar zien dat dat geen incident was. Ze kroonde zich in Sofia tot wereldkampioene en pakte in Dordrecht ook de Europese titel.

De Groot, Kampschreur en Plat

Diede de Groot (winst Australian Open, Roland Garros en US Open), zitskiër Jeroen Kampschreur (wereldtitel reuzenslalom, slalom, supercombinatie, Super G en afdaling) en wielrenner/triatleet Jetze Plat (wereldkampioen op de weg, tijdrijden en paratriatlon) zijn de kanshebbers voor beste Paralympische sporter.