Ajax en PSV soepel door in beker, Feyenoord uitgeschakeld

Ajax bleef tegen BVV Barendrecht steken op 4-0. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

In de aanloop naar de Klassieker ­tegen Feyenoord van komende zondag wisselde Ajaxtrainer Erik ten Hag bijna zijn hele elftal voor het beker­duel tegen de amateurs. Zo maakte Andre Onana gisteravond na bijna elf maanden zijn officiële rentree in de Johan Cruijff Arena en waren er ook spaarzame basisplaatsen voor Mohamed Daramy en Kenneth Taylor.

Juist die twee leken aanvankelijk de aanzet te geven tot een monsterscore. Eerst schoof de linksbenige spel­maker Taylor de openingstreffer binnen, waarna Daramy een minuut ­later met zijn eerste – en zo’n beetje enige – goede actie van de wedstrijd de tweede goal inleidde. Danilo schoof de penalty binnen, nadat de Deen was gevloerd.

Barendrecht bleef zich echter kranig verweren. De ploeg van coach Richard Elsinga zag de thuisploeg een aantal kansen missen en slordiger worden. De moed om vooruit te voetballen leidde kort voor rust zelfs bijna tot de aansluitingstreffer.

Hoewel Danilo de score met een schuiver aan het begin van de tweede helft naar 3-0 tilde, bleef het telraam nadien ongebruikt. De ingevallen ­IJslandse debutant Kristian Hlynsson zorgde in de slotfase nog wel voor een lichtpunt door een penalty snoeihard in de bovenhoek te knallen: 4-0.

Feyenoord uitgeschakeld

Feyenoord heeft in de aanloop naar de Klassieker een flinke dreun geïncasseerd: de ploeg van trainer Arne Slot verloor bij FC Twente met 2-1. De Rotterdammers hadden een stevig overwicht, maar verzuimden het duel binnen 90 minuten te beslissen. De 19-jarige invaller Manfred Ugalde schoot FC Twente in de 114de minuut naar de derde ronde.

Feyenoord had het beste van het spel en dwong met verzorgd en ge­varieerd voetbal een aantal prima kansen af. Zoals afgelopen weekend tegen FC Groningen liet de afronding echter veel te wensen over, al kwam dat gisteravond vooral door het ijzersterke optreden van FC Twentedoelman Lars Unnerstall. Aan de overkant ging zijn collega Justin Bijlow in de fout, waarvan Giovanni Troupée slim profiteerde en zo de 0-1 van Cyriel Dessers neutraliseerde.

Feyenoordtrainer Arne Slot zag na afloop nog wat lichtpuntjes: “We speelden beter dan in onze vorige wedstrijd, we waren vooral in de eerste helft dominant. Maar het gaat erom dat we de kansen maken en dat hebben we niet gedaan. Dat moet ­beter, al verdient Unnerstall alle waardering. Hij keepte weer fantastisch tegen ons.”

Over Feyenoords kansen in de Klassieker zegt deze wedstrijd niets, vindt Slot. “Het is niet zo dat wij op basis van ons spel straks met knikkende knieën aantreden tegen Ajax. Het is wel een sterke tegenstander, dus ik ben heel nieuwsgierig hoe wij ons daartegen gaan ­wapenen.”

PSV langs Fortuna

PSV plaatste zich dan weer zonder problemen voor de achtste finales. De koploper van de eredivisie versloeg degradatiekandidaat Fortuna Sittard met 2-0. Beide treffers kwamen van de voet van de Japanner Ritsu Doan. PSV had weinig te duchten van Fortuna, maar was vooral slordig in de laatste fase van de aanvalsopbouw.

In de 28ste minuut soleerde Doan door de chaotische defensie van Fortuna en haalde doeltreffend uit in de korte hoek (1-0). In de tweede helft was het opnieuw Doan die zich onderscheidde in een verder flets PSV. Met een fraai schot, dit keer in de verre hoek, liet hij doelman Yanick van Osch kansloos. Daarmee was het eenzijdige duel gespeeld.