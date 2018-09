Ajax en PSV, dan de rest: niveau eredivisie holt achteruit

Het is misschien wel lastiger om volledig scherp te zijn in een wedstrijd in de eredivisie dan in een interland tegen Frankrijk, zegt Matthijs de Ligt een uur na Ajax-FC Groningen (3-0).



"Tegen Groningen mag je eigenlijk geen duel van je directe tegenstander verliezen. Tegen Frankrijk weet je dat dat toch een paar keer gebeurt, want dan sta je tegenover de top van Europa. Maar die uitdaging is groter."



Een week geleden, in Parijs, werd de 19-jarige verdediger van Ajax getest op het hoogste niveau.