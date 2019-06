Ajax en PSV beginnen met uitduel, eerste topper in speelronde 7

Matthijs de Ligt tijdens Ajax - Vitesse. Beeld BSR Agency

PEC Zwolle en Willem II trappen op vrijdag 2 augustus seizoen 2019/2020 in de eredivisie af. Een dag later komt Ajax voor het eerst in actie, tegen de Arnhemse club Vitesse. Daarmee begint Ajax met een lastig duel. Vitesse eindigde vorig seizoen als vijfde in de eredivisie.

Ook PSV heeft geen makkelijk begin. De club uit Eindhoven speelt later op de avond in de Grolsch Veste tegen promovendus FC Twente, gebrand op een succesvolle terugkeer op het hoogste niveau.

De eerste topper is pas in speelronde 7, als PSV in Eindhoven Ajax ontvangt. Ajax en Feyenoord staan op 27 oktober in de Arena voor het eerst tegenover elkaar.



In het speelschema zijn geen wedstrijden op zondagavond opgenomen. De KNVB was van plan om zondagavond 20.00 uur als aanvangstijdstip te herintroduceren, maar dat stuitte op verzet van lokale autoriteiten, clubs en het supporterscollectief. Later dan 16.45 uur op zondag wordt er komend seizoen niet afgetrapt.



Bekijk hieronder het volledige programma van Ajax.

Speelronde 1

Zaterdag 3 augustus

18.30 uurVitesse - Ajax

Speelronde 2

Zaterdag 10 augustus

18.30 uur Ajax - FC Emmen

Speelronde 3

Zaterdag 17 augustus

18.30 uurVVV - Ajax

Speelronde 4

Zaterdag 24 augustus

18.30 uurAjax - Fortuna Sittard

Speelronde 5

Zondag 1 september

14.30 uurSparta - Ajax

Speelronde 6

Zaterdag 14 september

20.45 uurAjax - Heerenveen

Speelronde 7

Zondag 22 september

14.30 uurPSV - Ajax

Speelronde 8

Zaterdag 28 september

20.45 uur Ajax - FC Groningen

Speelronde 9

Zondag 6 oktober

12.15 uurADO Den Haag - Ajax

Speelronde 10

Zaterdag 19 oktober

20.45 uur RKC - Ajax

Speelronde 11

Zondag 27 oktober

16.45 uurAjax – Feyenoord

Speelronde 12

Zaterdag 2 november

20.45 uurPEC Zwolle - Ajax

Speelronde 13

Zondag 10 november

14.30 uurAjax - FC Utrecht

Speelronde 14

Zaterdag 23 november

20.45 uur Ajax - Heracles

Speelronde 15

Zondag 1 december

14.30 uurFC Twente - Ajax

Speelronde 16

Zaterdag 7 december

18.30 uurAjax - Willem II

Speelronde 17

Zondag 15 december

12.15 uurAZ - Ajax

Speelronde 18

Zondag 22 december

12.15 uurAjax - ADO Den Haag

Speelronde 19

Zondag 19 januari

14.30 uurAjax - Sparta

Speelronde 20

Zondag 26 januari

14.30 uurFC Groningen - Ajax

Speelronde 21

Zondag 2 februari

16.45 uurAjax – PSV

Speelronde 22

Zondag 9 februari

12.15 uurFC Utrecht - Ajax



Speelronde 23

Zondag 16 februari

14.30 uurAjax - RKC

Speelronde 24

Zondag 23 februari

16.45 uurHeracles – Ajax

Speelronde 25

Zondag 1 maart

12.15 uurAjax - AZ

Speelronde 26

Zaterdag 7 maart

19.45 uurHeerenveen - Ajax

Speelronde 27

Zaterdag 14 maart

19.45 uurAjax - FC Twente

Speelronde 28

Zondag 22 maart

14.30 uurFeyenoord - Ajax

Speelronde 29

Zondag 5 april

14.30 uurAjax - PEC Zwolle

Speelronde 30

Zondag 12 april

14.30 uurFC Emmen - Ajax

Speelronde 31

Donderdag 23 april

20.45 uurAjax – Vitesse

Speelronde 32

Zondag 26 april

14.30 uurWillem II - Ajax

Speelronde 33

Zondag 3 mei

14.30 uurAjax - VVV

Speelronde 34

Zondag 10 mei

14.30 uurFortuna Sittard - Ajax



* Binnen een speelronde kunnen nog verschuivingen plaatsvinden als Europese verplichtingen daarom vragen