Ajax en oud-PSV’er Mo Ihattaren in gesprek over transfer

Toenmalig PSV-speler Mohamed Ihattaren in duel met Ajax-speler Nico Tagliafico, februari 2021. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ihattaren leek op weg naar FC Utrecht, totdat Ajax de interesse liet doorsijpelen en trainer Erik ten Hag met het afgegleden talent in gesprek ging. Daarop werd Utrecht in de wacht gezet.

Inmiddels is duidelijk dat Ihattaren het seizoen vrijwel zeker af zal maken in Amsterdam. Daar werkt Ihattaren in het Olympisch Stadion met Gerald Vanenburg, techniektrainer bij Ajax, aan zijn fysieke gesteldheid. Die laat flink te wensen over nu het talent in de zomer van PSV naar Juventus verkaste, maar er snel de brui aan gaf toen hij aan Sampdoria werd uitgeleend. Hij keerde terug naar Nederland, zonder een duel in Italië te hebben gespeeld.

Ten Hag liet vorig jaar al eens doorschemeren gecharmeerd te zijn van de behendige middenvelder. De oefenmeester, die de loopbaan van meerdere spelers uit het slop trok, hoopt ook de potentie van Ihattaren nog te kunnen verzilveren.

Ajax was voor en na het vertrek van vleugelspits David Neres naar Sjachtjar Donetsk vooral op zoek naar een explosieve aanvaller. Daarvoor richt de landskampioen de pijlen op Steven Bergwijn, die woensdag als invaller nog schitterde bij Tottenham Hotspur.