Ajax en Oranje spelen geen duels in maart door coronacrisis

Beeld ANP

Evenementen met meer dan 100 personen worden in heel Nederland in maart afgelast door de regering. In de eredvisie zouden nog twee speelrondes worden gespeeld deze maand. Ook amateurwedstrijden zijn geannuleerd.

Ook het Nederlands elftal moet twee oefenwedstrijden schrappen. Op 26 maart zou Oranje spelen tegen Spanje in Eindhoven, een paar dagen later stond Nederland-Verenigde Staten op het programma in de Arena.



Dinsdag werd al bekend dat de voetbalwedstrijden in Noord-Brabant niet zouden doorgaan. De duels PSV - FC Emmen, Willem II - sc Heerenveen en RKC Waalwijk - FC Groningen van het weekend van 14 en 15 maart zouden sowieso niet doorgaan.

Buitenland

In de Spaanse voetbalcompetitie gaan de komende twee speelrondes ook niet door. La Liga, de organisator van de competitie, heeft dat besluit genomen. De maatregel is mede genomen omdat de selectie van Real Madrid momenteel in quarantaine zit, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het virus. De basketballers en voetballers delen dezelfde faciliteiten.

De Italiaanse voetbalcompetitie, de Serie A, werd eerder al stilgelegd tot en met tenminste 3 april. De competities in België, Frankrijk en Duitsland worden in het weekend van 14 en 15 maart afgewerkt zonder publiek om de verdere verspreiding van het coronavirus in die landen te beperken.

De Europese voetbalbond UEFA gaat dinsdag vergaderen met vertegenwoordigers van de 55 aangesloten bonden en bestuurders van clubs om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te bespreken. Op de agenda staat onder meer de voortgang van de nationale en Europese competities, evenals het Europees kampioenschap dat op 12 juni begint. Nederland speelt alle drie groepsduels in Amsterdam.