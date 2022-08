Ajax en Manchester United naderen akkoord: Antony staat voor transfer van bijna 100 miljoen euro

Ajax aanvaller Antony Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De langverwachte deal met Manchester United is nog altijd niet helemaal rond, maar de onderhandelingen bevinden zich inmiddels wel in een vergevorderd stadium. De verwachting is dan ook dat Antony, die in Utrecht net een week eerder tegen Sparta opnieuw ontbrak vanwege zijn vertrekwens, de komende dagen naar Engeland vliegt als Ajax met de Engelse gigant volledig rond komt.

Ajax verkocht Manchester United de voorbije maanden steevast ‘nee'. Zelfs een bod van 90 miljoen euro werd door de Amsterdammers nog vlak voor het weekend afgewimpeld. Dit weekend stond de club van Erik ten Hag echter opnieuw op de stoep, waarna de landskampioen waarschijnlijk alsnog instemde met de verkoop van Antony.

Duurste transfer ooit

Antony, opgegroeid in beruchte favela Inferninho van São Paulo, wordt bij Manchester United zodoende vrijwel zeker herenigd met Erik ten Hag, die eerder deze zomer al Lisandro Martínez uit Amsterdam naar het noorden van Engeland haalde. Antony stond nog tot de zomer van 2025 onder contract bij Ajax. De club hem twee jaar geleden voor ruim 15 miljoen euro over van São Paulo.

Antony volgt, als de transfer rond is, Frenkie de Jong op als duurste transfer ooit in de eredivisie. De Jong werd voor 86 miljoen euro door Ajax verkocht aan FC Barcelona. Eerder vertrokken onder anderen Martínez, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en André Onana ook al bij Ajax.