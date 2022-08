Ajax en Manchester United definitief akkoord: Antony voor 100 miljoen euro naar Old Trafford

Het technisch hart van Ajax wilde Antony het liefst behouden. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Daarmee wordt Ajax de eerste Nederlandse club die de magische grens van honderd miljoen doorbreekt bij de verkoop van een speler. De landskampioen verkocht Manchester United de voorbije maanden nog steevast een ‘nee’. Zelfs een bod van 90 miljoen euro werd vlak voor het weekend nog afgewimpeld.

Dit weekend stond de club van Erik ten Hag echter opnieuw op de stoep, waarbij er een doorbraak plaatsvond en Ajax alsnog zwichtte voor een vertrek van Antony. Zondagavond bereikten de clubs een definitief akkoord.

Het technisch hart van Ajax wilde Antony het liefst behouden, ook om de kansen op een nieuwe overwintering in de Champions League groot te houden. Antony’s aanblijven werd niet alleen bemoeilijkt door de verhoogde biedingen: ook de speler zelf zette zijn werkgever steeds verder onder druk. Antony sloeg de veldtrainingen van Ajax over nadat de club een eerste bod van 80 miljoen weigerde.

De Braziliaanse international, die in 2020 voor 15,75 miljoen (en 6 miljoen aan mogelijke bonussen) werd overgenomen van São Paulo, ontbrak ook in de door Ajax gewonnen eredivisieduels met Sparta (0-1) en FC Utrecht (0-2).

Reactie Alfred Schreuder

Ajaxcoach Alfred Schreuder, die de afgelopen week steevast de verwachting uitsprak Antony te behouden, kon na afloop van FC Utrecht-Ajax nog weinig zeggen over de aanstaande transfer. Over het bedrag dat nét de honderd miljoen euro niet zal aantikken grapte de trainer: “Ik zou er dan toch honderd miljoen van maken.” Dan serieus: “Ik kan er niets zinnigs over zeggen. Dat moet je aan Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar vragen.”

Antony, opgegroeid in São Paulo, in de beruchte favela Inferninho, wordt bij Manchester United herenigd met Erik ten Hag, die eerder deze zomer al Lisandro Martínez uit Amsterdam haalde. Antony stond nog tot de zomer van 2025 onder contract bij Ajax. In Manchester zet hij de komende dagen zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2027, met een optie voor nog een seizoen.

Antony volgt Frenkie de Jong op als duurste transfer ooit in de eredivisie. De Jong werd voor 86 miljoen euro door Ajax verkocht aan FC Barcelona. Eerder vertrokken onder anderen Martínez, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en André Onana al bij Ajax, dat in de laatste dagen van de transferperiode nog een vervanger hoopt aan te trekken.

