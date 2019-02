Ajax en het doorbreken van defensieve muren

Erik ten Hag stelde dezelfde elf spelers op als woensdagavond tegen Real Madrid. Dus met Dusan Tadic in de spits, en Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar op de bank.



En?

Tadic deed het naar behoren. Hij stond in de eerste helft aan de basis van drie goede kansen, maar Donny van de Beek (paal en een geblokt schot) en Frenkie de Jong (te onrustig) misten. De Serviër benutte zelf een penalty.



Was trainer Erik ten Hag ook tevreden?

Kennelijk niet. Hij bracht na rust meteen Kasper Dolberg binnen de lijnen. Tadic ging weer naar de (linker)flank. Dolberg prikte na een paar minuten al de 2-0 achter NAC-keeper Benjamin van Leer; een subtiel hakje na een pass van Hakim Ziyech.



Is het ook niet beter tegen een zwakke ploeg als NAC een echte target-man in de punt van de aanval op te stellen?

De statistieken vertellen een ander verhaal. Tegen De Graafschap (8-0), VVV (6-0) en in de ruime zege op NAC (8-0) vorig seizoen werden de doelpunten ook niet gemaakt door de centrumspits, of dat nou Dolberg of Huntelaar was. De middenvelders Van de Beek, Hakim Ziyech maar ook de verdedigers Daley Blind en Matthijs de Ligt bepaalden het verschil.



Hoe komt dat?

Ploegen die zichzelf vooraf nauwelijks kansen toedichten tegen Ajax graven zich in. Vooral in het hart van de defensie, in en rond het strafschopgebied, is het zó vol dat een spits meestal drie tegenstanders tegenkomt. Er is geen doorkomen aan.



Maar Dolberg vond wel een gaatje.

Ja, eentje. Maar ook hij had het moeilijk tegen een overmacht aan NAC-verdedigers. Tadic, Nicolás Tagliafico en Ziyech zorgden voor de 5-0 zege. Waarbij de kopbal van Tagliafco en het schot van Ziyech onderweg nog van richting werden veranderd.