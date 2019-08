Ajax en Genoa bereiken akkoord over Schöne

Middenvelder Lasse Schöne bedankt het uitvak na de wedstrijd tegen Vitesse op 3 augustus 2019. Beeld ANP/VI Images

De deal leek al beklonken, maar nu is de transfer echt afgerond: Schöne gaat Ajax na zeven jaar verruilen voor het Italiaanse Genoa. Zaterdag maakte de 33-jarige middenvelder daarmee tegen Vitesse voor het laatst deel uit van de selectie van Erik ten Hag.

“Het was een moeilijke beslissing. Ik heb ‘t erover gehad met mijn gezin en de mensen om mij heen. Toen zijn we maar gaan praten met Genoa om eens kijken wat er uit zou komen. En dat was eigenlijk heel positief,” vertelt Schöne in een interview.

Ajax

De voetballer werd geboren op 27 mei 1986 in Glostrup, Denemarken. De middenvelder maakte op 5 augustus 2012 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal PSV – Ajax (4-2). In totaal speelde de Deen internationaal 287 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin 64 doelpunten.

Met Ajax werd Schöne drie keer landskampioen (2013, 2014 en 2019). In 2019 won hij de KNVB beker en tweemaal pakte hij de Johan Cruijff Schaal, in 2013 en in 2019.

Over de periode dat de voetballer in Amsterdam heeft gespendeerd, vertelt hij: “Het was een fantastische tijd. Iedereen weet hoe ik over Ajax denk. Het is zeker ook niet een vaarwel, eerder een tot ziens. Na mijn carrière kom ik ook zeker terug. We hebben hier alles opgebouwd.”