Ajax en Borussia Dortmund akkoord: 4-jarig contract voor Sébastien Haller

Sébastien Haller. Beeld ANP

Nadat Ajax een voorstel afsloeg van in totaal 33 miljoen euro, heeft Dortmund een nieuw bod gedaan. Het gaat om 31 miljoen euro vast en 4 miljoen euro aan bonussen. Haller zelf staat inmiddels in de startblokken om naar de Duitse topclub af te reizen.

Voor de 27-jarige eredivisietopscorer ligt een langdurig contract klaar in Dortmund. Eerder was hij al actief bij Eintracht Frankfurt in de Bundesliga en anderhalf jaar geleden werd hij voor een recordsom (22,5 miljoen euro) door Ajax gekocht van West Ham United.

Haller, die in de Champions League goed was voor elf goals (tegen onder meer Dortmund), verblijft na de recente interlands met Ivoorkust in de Afrika Cup-kwalificatie nu in zijn geboorteland Frankrijk.

Antony

Ajax wil het geld gebruiken om aanvallers Steven Bergwijn en Brian Brobbey definitief los te weken bij respectievelijk Tottenham Hotspur en RB Leipzig. En daar blijft het mogelijk niet bij, want Europese topclubs hebben meer steunpilaren en smaakmakers in het vizier.

Vooral Manchester United, de nieuwe club van voormalig Ajaxcoach Erik ten Hag, ziet doelwitten in de Johan Cruijff Arena rondlopen. Zo bereidt de Engelse topclub een bod voor op Antony en staat ook Lisandro Martínez hoog op het verlanglijstje van Ten Hag.

De Braziliaanse international is een concrete optie geworden nadat United naast Darwin Nuñez greep. De Uruguayaanse spits koos voor Liverpool. Antony zelf hoopt vurig op een droomtransfer deze zomer en ook Martínez ziet het wel zitten. De Argentijnse mandekker geniet vooralsnog de voorkeur boven Pau Torres (Villarreal) bij United, dat wel eerst het middenveld wil versterken.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong geldt al langer als Ten Hags belangrijkste doelwit. De Engelse gigant bereidt een nieuw bod voor om Barcelona, en vervolgens ook de spelmaker, alsnog overstag te laten gaan. Daarnaast onderneemt United pogingen om een andere oud-Ajacied, Christian Eriksen, binnen te halen.

Voor zowel Martínez, die ook bij Arsenal in beeld is, als Antony geldt dat Ajax hen aan boord wil houden om de Europese ambities verder gestalte te geven. Tenzij er een bod wordt gedaan dat bijna niet te weigeren is. United heeft wel min of meer de hoop opgegeven op het binnenhalen van Jurriën Timber. Het lijkt erop dat het Ajaxtoptalent komend seizoen nog te bewonderen zal zijn in Amsterdam, ook om zijn speeltijd tijdens het WK in Qatar niet te riskeren.