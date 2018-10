Ajax en Bayern treffen elkaar weer na 14 jaar

Eindelijk Champions League voor De Ligt

Matthijs de Ligt keerde afgelopen weekend op bezoek bij Fortuna Sittard terug in de basis van Ajax.



Na de wedstrijd stapte hij met een lekker gevoel met de bus in. “Ik ben vooral opgelucht dat het met mijn knie goed is verlopen. Dat voelt als een opluchting. Ergens ben je kort na een blessure toch een beetje bang dat het terugkomt.”



Vandaag maakt De Ligt dan eindelijk zijn debuut in de Cham­pions League. “Ik droom al jaren van dat podium. De teleurstelling van het missen van AEK was groot. Het vrat aan me dat ik met een bles­sure moest toekijken. Ik probeerde dat niet te ­uiten, want ik ben de aanvoerder en onderdeel van het team; dat betekent voor mij dat je de teamgenoten moet steunen die wel spelen.”



De Ligt gaat de strijd aan met Robert Lewandowski, die elk seizoen garant staat voor 40 doelpunten. “Ik heb me niet speciaal op hem voorbereid. Er ­lopen daar meer goede spelers rond. Ik kijk op de televisie vaak naar Bayern München, dus ik weet hoe Lewandowski beweegt en hoe hij ballen vasthoudt.”



De ervaring die De Ligt niet meekreeg van AEK, krijgt hij nu van de Duits kampioen. “Dit is een heel goed meetmoment. Ongeacht de uitslag neem ik deze wedstrijd mee in mijn ontwikkeling. Dat is cruciaal voor een jonge speler als ik. Misschien was de teleurstelling over het missen van AEK daarom nog wel groter.”