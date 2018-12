Ajax en Bayern eindigen sensationele wedstrijd gelijk

Ajax en Bayern München zijn al geplaatst voor de achtste finales. De groepswinnaar heeft komende maandag tijdens de loting voor de volgende ronde meer kans op een minder sterke tegenstander.



Het lijkt er op dat André Onana, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Kasper Dolberg op tijd fit zijn bij Ajax. Bij Bayern München ontbreekt de geblesseerde Arjen Robben.

Ajax is dit seizoen nog ongeslagen in Europa, na zeven overwinningen en vier gelijke spelen.



De club verdiende al ruim 60 miljoen euro in de Champions League. De nummer twee van de eredivisie had in de uitwedstrijd tegen Bayern München ook meer verdiend dan een gelijkspel (1-1). De kampioen van Duitsland speelt de laatste weken beter dan in het begin van het voetbaljaar en beschikt met Robert Lewandowski over een spits in vorm.



Ajax en Bayern München trappen om 21.00 uur af in een volle Johan Cruijff Arena.