Ajax en AFC loten eerstedivisionisten in bekertoernooi

Ajax ontvangt in de Johan Cruijff Arena Go Ahead Eagles, momenteel koploper in de eerste divisie. De club uit Deventer won dinsdag thuis met 3-0 van FC Eindhoven. Ajax had in Rijswijk een doodeenvoudige avond en won met 0-7 van Te Werve.



AFC verraste vriend en vijand door Telstar thuis met liefst 5-0 te verslaan. In ronde twee ontvangt de tweededivisionist TOP Oss, de huidige nummer acht van de Jupiler League. De tweeling Yordi en Kenny Teijsse van AFC verrichte zaterdagavond in de studio van Fox Sports de loting.



Landskampioen PSV ontvangt RKC Waalwijk, terwijl bekerwinnaar Feyenoord ADO Den Haag op bezoek krijgt. Finalist AZ speelt voor eigen publiek tegen VVV Venlo.