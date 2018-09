Ajax en ADO waarschijnlijk weer welkom bij elkaar

Volgens bronnen binnen de Stopera is alleen een formeel besluit nog nodig.

De maatregel om elkaars supporters in het vervolg te weren, werd genomen voor een periode van vijf jaar, maar die werd keer op keer verlengd, vooral op initiatief van het bestuur van ADO, dat er nog niet aan toe was weer Ajaxfans te verwelkomen.



Nu hoeft, aldus bronnen op de Stopera, alleen nog een formeel besluit te worden genomen voordat de fans weer in elkaars stadion mogen komen.



Op 2 december speelt Ajax in Den Haag, op 24 februari speelt ADO in Amsterdam.



Overigens mogen fans van Ajax en Feyenoord nog steeds niet bij elkaar op bezoek. Die maatregel werd in 2009 genomen nadat een duel weer eens was uitgelopen op rellen.



Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam wilde de maatregel in 2013 opheffen, maar zijn collega Ahmed Aboutaleb uit Rotterdam hield eraan vast.