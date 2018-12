Ajax eist dat fans bij uitduel met Feyenoord kunnen zijn

Dat bevestigt een woordvoerder van de club na een bericht van Supportersvereniging Ajax.



Ajax heeft een brief naar Feyenoord gestuurd. Uitsupporters zijn al tien jaar niet meer welkom bij de Klassieker wegens ongeregeldheden in het verleden. Beide clubs zijn inmiddels in gesprek om in de toekomst weer uitfans toe te laten, maar voor Ajax lijkt het niet snel te genoeg te gaan.



In de brief eist de Ajaxdirectie de toegangskaarten voor het uitvak op. De directie beroept zich op regelgeving van de KNVB, waarin wordt benoemd dat er altijd plek moet zijn voor meereizende fans.



Den Haag

Ajax heeft deze week ook een brief naar Den Haag gestuurd. Vorige maand werd bekend dat Ajaxsupporters ook dit jaar niet naar de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag mogen komen. Ze worden al sinds 2006 geweerd.



De reden was toentertijd een aanval van tientallen Ajaxhooligans op het supportershonk van ADO. Het verbod wordt sindsdien steeds verlengd, tot frustratie van Ajax. De club zegt dat er afspraken waren om steeds iets meer supporters toe te laten, maar daar zag de Haagse burgemeester Pauline Krikke uiteindelijk toch vanaf.



'Stevige stappen'

Ajax heeft de brief gestuurd om duidelijkheid te krijgen over de beslissing. Krikke zei eerder onder meer dat er 'buitensporig veel agenten' nodig zijn om de wedstrijd veilig te laten verlopen, terwijl Den Haag juist minder agenten wil inzetten bij voetbalduels.



Supportersvereniging Ajax zegt blij te zijn met de 'stevige stappen' van de club. "SV Ajax kan niet accepteren dat Ajacieden niet in de gelegenheid zijn om hun club aan te moedigen, want juist daardoor is er een ongelijk speelveld. Wij blijven geloven dat voetbal voor iedereen is. Gezamenlijk met alle partijen willen wij dan ook een sportief feest voor iedereen realiseren."