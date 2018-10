Ajax durfde in München te voetballen en werd beloond

Was die 1-1 een afspiegeling van de verhoudingen?

Nee. Bayern München is een topploeg en heeft de individuele kwaliteiten om in elke wedstrijd kansen te creëeren. Invaller James Rodriguez kreeg na rust de grootste, maar Andre Onana tikte de bal met zijn vingertoppen naast de paal. Daar tegenover stonden drie riante scoringskansen voor Ajax.



Maar?

Die gingen er dus niet in. Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek zullen vannacht nog wel even wakker liggen van hun missers. Vooral Van de Beek, die een doorkopballetje van Daley Blind voor het intikken had, maar de bal hard naast schoot. Lasse Schöne had pech dat een vrije trap in de laatste minuut via de handen van Neuer tegen de lat plofte.



Conclusie?

Een dapper en goed voetballend Ajax, dat op bezoek bij een van de favorieten voor de zege in de Champions League een knap gelijkspel weghaalt. Ajax is een serieuze kandidaat om de knock-outfase van het toernooi te bereiken.