Ajax-duel na 9 minuten voorbij: ‘Het is al een zege als je een wedstrijd gewoon kunt uitspelen’

Zijn de verscherpte richtlijnen van de KNVB tegen agressie in stadions houdbaar? Die discussie kwam op gang toen FC Groningen-Ajax zondagmiddag al na negen minuten werd gestaakt. Wouter Gudde, directeur van FC Groningen: ‘Wat we zeker niet moeten doen, is een stap terugzetten.’

Een verrassing was het niet dat FC Groningen-Ajax geen negentig maar slechts negen minuten duurde. Supporters van de thuisclub hadden het oproer al aangekondigd. Groningenspeler Oliver Antman had nog niet één bal aangeraakt toen arbiter Manschot de teams voor de tweede en laatste keer naar de catacomben dirigeerde. Rookbommen waren op het veld gegooid, een supporter rende met een spandoek tussen de voetballers door.

Die spelers baalden als een stekker, vooral die van Ajax. Zij waren zaterdagmiddag al naar het noorden van het land gereisd. Twee dagen van huis en amper op het gras gestaan. En ze weten dat ze deze wedstrijd alsnog moeten uitspelen of inhalen. Wéér zes uur in de bus. Overigens geeft Ajax de supporters die zondag waren meegereisd naar FC Groningen hun geld terug.

Bekers bier en pis

De spelers deden er tegenover de media het zwijgen toe, net als trainer John Heitinga. Directeur Wouter Gudde van FC Groningen gaf tekst en uitleg, zoals beide clubs dat met elkaar hadden afgesproken. Gudde stond er verslagen bij in de hal voor de kleedkamers van stadion Euroborg. Het is niet voor het eerst dat zijn club negatief in het nieuws komt. Voor de tweede keer in korte tijd is een wedstrijd gestaakt van de club die vorige week degradeerde naar de eerste divisie. Bij Groningen-NEC werd een grensrechter geraakt door een beker bier. Gevolg: het duel werd na 18 minuten onmiddellijk gestaakt.

Sinds Davy Klaassen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord (5 april) werd geraakt door een vanaf de tribune geworpen aansteker of batterij heeft de KNVB verscherpte maatregelen ingevoerd. Het was de bond al langer een doorn in het oog dat de agressie in de stadions flink is toegenomen en dat ook de voetballers niet langer veilig waren. Daarbij regent het dit seizoen bekers bier en pis op de velden, en nemen de vuurwerkexplosies soms bizarre vormen aan. De afspraak is nu dat een wedstrijd tijdelijk wordt stilgelegd zodra een voorwerp vanaf de tribune op het veld wordt gegooid. Gebeurt dat daarna nogmaals, volgt een definitieve staking.

Voetbal lijdt eronder

Het is de vraag of die maatregel stand kan houden als het publiek zoveel invloed kan uitoefenen op het verloop van een wedstrijd, en of de competitie – en voetbal als kijksport – daar niet zwaar onder te lijden heeft. Gudde vindt dat de clubs en de KNVB hun poot stijf moeten houden. “We zijn met zijn allen een traject in gegaan om het wangedrag uit de stadions te weren, we moeten met elkaar evalueren of dat het juiste effect heeft. Wat we zeker niet moeten doen, is een stap terugzetten.”

Wat in de evaluatie ongetwijfeld naar voren zal komen, is de handhaving van stadionverboden. Michael van Praag, oud-voorzitter van Ajax en de KNVB en bij de Uefa belast met veiligheidszaken, pleit al langer voor een strafrechtelijk stadionverbod en gebiedsverbod voor supporters die zich misdragen. “In Engeland sta je binnen vijf dagen voor de rechter en krijg je een strafblad als je zo’n verbod negeert,” aldus Van Praag. In Nederland moeten de clubs de stadionverboden zelf handhaven.

Onbegonnen werk

Het is onbegonnen werk, verzuchtte Gudde zondagmiddag tegenover de media. “Groningen heeft doorgaans twintig stadionverboden. Dat zijn er nu al meer dan honderd en dat aantal zal verder oplopen. Het is voor stewards niet te doen om die allemaal buiten de deur te houden.”

Het lukte Groningen ook niet om de aangekondigde acties van de eigen hardekernsupporters te voorkomen. Of de club daar wel voldoende aan had gedaan? Gudde: “We zijn vanaf maandag elke dag in overleg geweest met onze supportersgroeperingen en met de zogenoemde driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie. We hebben geschakeld met de politie in België en Duitsland omdat we wisten dat er een afvaardiging van bevriende supportersgroepen uit die landen deze kant op zou komen. Er is extra veiligheidspersoneel ingezet, extra gefouilleerd en er waren vuurwerkhonden.”

“Het is niet genoeg gebleken en dat vind ik triest. Triest voor de club, voor het imago dat weer een knauw krijgt, en voor het gros van de 20.000 toeschouwers die niets meer willen dan jij en ik: genieten van een potje voetbal. Als een sportbestuurder van huis gaat met het idee dat de grootste zege zou zijn als we het eindsignaal halen, zijn we ver van het pad geraakt. We moeten dit met elkaar oplossen, maar de KNVB moet leidend zijn.”

