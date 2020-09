Ajax drukt zijn stempel op Jong Oranje

Sven Botman, dinsdag tijdens het met 2-0 gewonnen duel met Noorwegen. Beeld ANP

Toen Sven Botman eens om zich heen keek in het Yanmarstadion in Almere, zag hij allemaal voetballers die ooit voor Ajax hadden gespeeld. De achterhoede van Jong Oranje werd dinsdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0) gevormd door vier voetballers die jaren op De Toekomst hebben doorgebracht, maar die niet of sporadisch voor het eerste elftal van Ajax hebben gespeeld: Botman zelf, die nu voor Lille speelt, Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Danilho Doekhi (Vitesse) en Mitchell Bakker (Paris Saint-Germain).

De selectie van Jong Oranje, 24 man, telt liefst dertien voetballers die bij Ajax hun opleiding hebben genoten. Zeven van hen stonden dinsdag in de basis, alleen Ryan Gravenberch speelt nog bij de club.

Botman maakte tijdens het duel met de Noren zijn debuut in Jong Oranje. Hij heeft net zijn eerste twee wedstrijden met Lille achter de rug. Zijn carrière is wat je noemt in een stroomversnelling geraakt. “Heerlijk,” zegt de 1,95 meter lange verdediger. “Gaat het bij mij ook eens een keer snel.”

Als speler van de A1 en van Jong Ajax zag hij verschillende ploeggenoten in korte tijd steeds hoger op de sportieve ladder klimmen. Botman boekte ook wel progressie, maar geleidelijk. Hij besloot in de zomer van 2019 het heft in eigen hand te nemen: van nóg een jaar Jong Ajax in de eerste divisie zou hij niet veel wijzer worden. Hij liet zich verhuren aan Heerenveen en die stap heeft zich dubbel en dwars uitbetaald. “In de eredivisie speel je tegen betere spitsen. Dat was even wennen, maar heel leerzaam. En je valt veel meer op, kunt jezelf er in de kijker spelen. De eredivisie wordt goed gevolgd.”

Kloppend verhaal

Botmans prestaties in Friesland waren voor Ajax reden om hem in maart te belonen met een contractverlenging. Niet veel later stond Lille op de stoep. Botman twijfelde, maar hij was van plan voor zijn kans te vechten in Amsterdam. “Ik had het gevoel dat ik er wat beter op zou staan in de selectie na mijn periode bij Heerenveen. Maar gaandeweg begon het steeds meer tot me door te dringen dat Lille toch beter was voor mij. Het verhaal klopte.”

Want bij Ajax zou de linksbenige centrale verdediger concurrentie hebben van Daley Blind en Lisandro Martínez. Bij Lille hadden technisch directeur Luis Campos en trainer Cristophe Galtier hem een ander plaatje voorgeschoteld. Gabriel Magalhaes zou aan Arsenal worden verkocht en Botman moest hem opvolgen. “En zo is het ook gegaan.”

De 20-jarige Badhoevedorper maakte indruk in zijn eerste twee duels. Hij heeft al een bijnaam in Noord-Frankrijk: ‘De Muur’. Na de laatste wedstrijd tegen Stade Reims (1-0 zege) nam L’Équipe hem op in het elftal van de week. “Zo beginnen is erg belangrijk. Ik ben nieuw in het team, heb wat moeite met de taal. Maar ik denk dat het voetbal in Frankrijk mij beter ligt dan dat in Nederland. Het is fysieker, harder.”

Botman zegt het met een grote glimlach op zijn gezicht. “Het is deze dagen echt genieten. Mijn debuut in Jong Oranje maakt het compleet.”

Ajaxsupporter

Veel tijd om te reflecteren heeft hij niet. Maar op de vraag of zijn plotselinge en vroegtijdige vertrek bij Ajax voelt als een onafgemaakt hoofdstuk, zegt hij volmondig nee. “Ik kijk meer vooruit. Heb juist het gevoel dat het allemaal nu pas gaat beginnen. Ik heb vanaf mijn achtste een prachtige tijd gehad bij Ajax. Het was mijn doel in Ajax 1 te spelen, dat is niet gelukt, maar ik ben heel blij met waar ik nu zit. En ik blijf supporter van Ajax, hoor. En mijn familie ook.”

Jong Oranje won dinsdagavond met 2-0, maar de ploeg was na rust wel een paar maal door het oog van de naald gekropen. Een heel laat doelpunt zette de selectie van coach Erwin van de Looi op het spoor van de zege. Ajacied Noa Lang was de maker van die zo belangrijke 1-0, op aangeven van oud-Ajacied Dani de Wit. Pal voor tijd maakte Myron Boadu (AZ) het karwei af.

Jong Oranje gaat na zes duels ongeslagen aan kop in Groep G van de EK-kwalificatie. Het toernooi wordt volgend jaar gespeeld in Hongarije en Slovenië.