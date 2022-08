Ajax dreigt Antony dan toch te verliezen - maar alleen voor de hoofdprijs

Manchester United wil Antony graag overnemen, maar Ajax neemt geen genoegen met 80 miljoen euro. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Ajax moet vrezen voor een vertrek van de Braziliaanse smaakmaker Antony. De kampioen heeft zelfs al een bod van 80 miljoen van het wanhopige Manchester United afgeslagen. Met de recordsom die gloort, dreigt wel flinke vertraging van de renovatie. Of blijft Ajax op oorlogssterkte en gaat trainer Erik ten Hag juist met de grootste smaakmaker van rivaal PSV aan de haal?

De jacht van Manchester United op Antony stond even op pauze, maar na twee harde uitglijders is de strijd om de handtekening van de Braziliaan weer losgebarsten. Antony zelf blijft stoïcijns onder de belangstelling. Met een prachtgoal, een puntgave assist en tal van onnavolgbare schijnbewegingen trok de vleugelaanvaller vorige week tegen FC Groningen de aandacht naar zich toe.

United had een dag eerder, na een nieuwe, beschamende nederlaag tegen Brentford (4-0), bij monde van Ten Hag laten weten dat de krakkemikkige selectie in de laatste twee weken van de transferperiode van een impuls moest worden voorzien. “We hebben spelers van topkwaliteit nodig,” zei Ten Hag ferm.

Plan A(ntony)

Paniek op Old Trafford. Nog geen week later wordt een dozijn spelers in verband gebracht met United. Naast Antony, zijn bijvoorbeeld ook landgenoot Casemiro (Real Madrid) en Thomas Meunier (Borussia Dortmund) nadrukkelijk in beeld. Daaronder worden ook alvast andere opties met potlood genoteerd. Zo liet Ten Hag intern meerdere malen weten Cody Gakpo van PSV een interessante speler te vinden en Sergiño Dest als nieuwe rechtsback niet uit te sluiten.

Maar eerst plan A(ntony). De zwalkende gigant heeft haast en liet Ajax al weten aan de eerdere vraagprijs van 80 miljoen euro te willen voldoen. Dat is voor de Amsterdammers niet genoeg meer, nu de transferdeadline (woensdag 31 augustus) nadert. Ajax wil aan het eind van de transferperiode geen basisspelers meer laten gaan. Tegen Groningen leek het elftal eindelijk te staan, met de ongrijpbare Antony als grote blikvanger.

Als Antony vertrekt, kan de renovatie bij Ajax bijna opnieuw beginnen. Een opvolger staat immers niet meteen klaar. F Francisco Conceição is te jong en onervaren om het gemis van Antony op te vangen. Op Mohamed Ihattaren kan Ajax vooralsnog niet bouwen. Steven Berghuis is een optie op die positie rechts voorin, nu er met Brian Brobbey en Steven Bergwijn voldoende snelheid en diepgang in de voorste linie zit.

Gevaar van beide flanken

Tegen Groningen werd goed duidelijk hoe het gemis van Antony Ajax kan terugwerpen. Dubbele dekking of niet, de watervlugge rechtsbuiten schudde tegenstanders steeds af en creëerde daarmee overtallen, ruimtes en kansen. Mede daardoor kon Bergwijn bijvoorbeeld drie keer toeslaan. Het vuurwerk komt inmiddels van beide flanken en dat wil Ajax, en vooral coach Alfred Schreuder graag zo houden.

Ajax moet immers kampioen worden en hoewel de clubleiding voor de loting van de poulefase van de Champions League nog geen Europees doel wenst uit te spreken, zal niemand genoegen nemen met overwintering in de Europa League. Dat Ajax vorig jaar die missie feilloos voltrok, was mede te danken aan Antony. Zijn cijfers in de eredivisie mogen dan niet zo sensationeel zijn als die van Dusan Tadic, in de eerste vijf Champions Leaguewedstrijden van vorig seizoen was de handige linkspoot bij liefst dertien van de achttien goals betrokken. Als afmaker, aangever en anders als inleider.

Ajax wil recordtransfer

Geen wonder dat Ajax de neus ophaalt voor 80 miljoen, wetende ook dat Antony’s oude club Santos daar een deel van tegemoet kan zien. Financieel gezien zit Ajax desalniettemin in een zetel. Het technisch hart ziet hem liever blijven. Als hij dan moet gaan, dan voor een bedrag dat de recordsom van Frenkie de Jong naar FC Barcelona (85 miljoen inclusief bonussen) overstijgt.

Speelt Ajax dan niet met vuur, aangezien David Neres uiteindelijk maar een kwart opleverde van het bod van 50 miljoen uit China dat de club eens afsloeg? Het kan best zijn dat Antony over een jaar ook voor minder de deur uitgaat, maar daar gaan ze in Amsterdam niet van uit. Dat heeft weer te maken met het WK. Neres was nog geen international, laat staan dat hij zich nog kon manifesteren op een eindtoernooi. Antony gaat in november met Brazilië naar Qatar en Ajax koestert de hoop dat dat zijn prijs zelfs verder zal opdrijven.

United kwam meerdere malen terug voor Lisandro Martínez, maar of de Mancunians dat ook voor Antony zullen doen, valt te bezien. Als het op niets uitdraait, is de kans groot dat United dan doorschakelt naar Gakpo, die dezelfde zaakwaarnemer heeft als Ten Hag. In dat geval slaat de voormalige Ajaxcoach twee vliegen in één klap voor zijn oude club, die zelf op oorlogssterkte blijft en de grootste nationale concurrent ontdaan ziet worden van de beste speler.

Niet op de training

Antony zelf lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overgang naar Manchester. Hij ontbrak vrijdag op de training en of hij zondag meespeelt tegen Sparta (14.30 uur) valt te bezien.

Zo wordt de top van de eredivisie na weken van serene rust, waarbij de titelrivalen hun blikvanger juist leken te behouden, alsnog opgeschud door een verwonde reus. Die dreigt Ajax of PSV alsnog een sterspeler afhandig te maken en daarmee flinke invloed uit te oefenen op de titelstrijd.