Ajax dreigt 20 miljoen mis te lopen door Oekraïne-oorlog

Ajax dreigt een kleine 20 miljoen euro te verliezen door de Russische aanval op Oekraïne. De bankgaranties uit Oekraïne en Rusland die de club kreeg bij drie transfers, zijn nu mogelijk weinig meer waard.

1. Om welke transfers gaat het?

Een trio aanvallers: Quincy Promes, Lassina Traoré en David Neres. Ze werden vorig jaar verkocht aan clubs uit Rusland (Promes) en Oekraïne. Dat zou Ajax naar verwachting zeker 30 miljoen euro hebben opgeleverd, ware het niet dat de oorlog in Oekraïne dat nu doorkruist. Want hoewel de transfers in formele zin zijn afgewikkeld, verlopen de betalingen zoals gebruikelijk gespreid over een periode van vele maanden of zelfs jaren. Uit de eind vorige maand verschenen halfjaarcijfers van Ajax blijkt dat er nog een bedrag van 19,4 miljoen open staat.

2. Van wie zou Ajax dat geld moeten krijgen?

In principe van de club aan wie de spelers zijn verkocht. Als dat niet lukt, zijn er bankgaranties ter waarde van ruim 15 miljoen euro uit Oekraïne. Bij de deal met Promes staat een derde partij uit Rusland garant, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. In theorie kan het iemand zijn die wordt geraakt door de internationale sancties tegen Rusland. Als dat niet zo is zou de voor Promes resterende 4,3 miljoen nog bij Ajax kunnen belanden, omdat het voortbestaan van Spartak Moskou niet in het geding is.

3. Neres en Traoré zijn eigendom van Sjachtar Donetsk. Hoe ziet de toekomst van die club eruit?

Uiterst onzeker. Sjachtar was koploper van de inmiddels stilgelegde Oekraïense competitie. De club is al sinds 2014 ontheemd. Sjachtar werd toen verjaagd uit de Donbas-regio door geweld van pro-Russische separatisten. De club speelde nadien zijn thuiswedstrijden in Lviv, Charkov en vooral Kiev. In de hoofdstad van Oekraïne, waarvan de Russische belegering een kwestie van tijd lijkt, bevinden zich inmiddels ook de trainingscomplexen van Sjachtar, dat eigendom is van oligarch Rinat Akhmetov. Hij is een kolen- en staalmagnaat en geldt als de rijkste man van het land. Hij stond naar verluidt op goede voet met de Russische president Vladimir Poetin, maar zei eind vorige maand aan de zijde van Oekraïne te staan in de oorlog.

De buitenlandse spelers van zijn club, vooral Brazilianen, zijn het land ontvlucht. De Fifa bepaalde deze week dat hun contracten zijn opgeschort en dat ze tijdelijk voor clubs in andere landen mogen spelen.

4. Wat kan Ajax nu doen?

Vooralsnog is er geen betalingstermijn gemist. Gebeurt dat wel, dan moet Ajax aankloppen bij de First Ukrainian International Bank, die eigendom is van Akhmetov en de bankgaranties voor Traoré en Neres heeft verstrekt. De kredietwaardigheid van die bank is door de oorlog verlaagd naar de junkstatus ‘ccc’. Dat vergroot de kans dat de bankgaranties evenmin leiden tot betaling. In dat geval zou Ajax via lokale advocaten kunnen proberen het transfergeld te incasseren, maar de oorlog maakt dat natuurlijk uiterst complex. De oorlog zou ook kunnen leiden tot Russische nationalisering van de bank, waardoor Ajax te maken krijgt met een andere rechtspersoon.

5. Had Ajax zich hiertegen niet kunnen verzekeren?

Tegen een oorlog valt niet op te verzekeren; dat zou zo kostbaar zijn dat het niet meer loont. De transfers zijn ook niet meer terug te draaien. Het uitblijven van betalingen is volgens Fifaregels geen reden een transfer ongedaan te maken. Als de bankgarantie vervalt door de oorlog, is sprake van overmacht; Ajax loopt dan geld mis zonder dat iemand er iets aan kan doen.

6. Is er nog een alternatief?

Ajax zou kunnen kiezen voor ‘factoring’, waarbij een investeerder de vorderingen op Sjachtar – en daarmee de financiële risico’s – overneemt. Dat zal dan wel voor een aanzienlijk lager bedrag zijn dan Ajax nu tegoed heeft.