Ajax draagt nieuwe voorzitter raad van commissarissen voor

Pier Eringa. Beeld ANP / ANP

De 61-jarige Eringa wordt de opvolger van Leen Meijaard, die vorig jaar november zijn vertrek aankondigde. Meijaard wilde niet meer in aanmerking komen voor een derde termijn en heeft intern laten weten dat hij graag terugtreedt als er een opvolger voor hem is gevonden.

Eringa, geboren in het Friese Burgwerd, werkte als korpschef bij de politie Flevoland en was algemeen directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Nijmegen. Ook was hij directeur van openbaarvervoerbedrijf Transdev. Na het vertrek van Meijaard zijn Annette Mosman, Georgette Schlick, Cees van Oevelen en Peter Mensing de andere leden van de raad van commissarissen van Ajax.

De club uit Amsterdam is nog op zoek naar een opvolger voor ‘voetbalcommissaris’ Danny Blind. Adrie Koster is nu de adviseur van de raad van commissarissen op het gebied van voetbaltechnische zaken.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: