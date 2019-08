Ajax doet zonder De Ligt en De Jong een flinke jas uit

Ajax viert de 2-1 tegen Paok. Beeld BSR Agency

Het zijn andere tijden bij Ajax. Onder het voorbije prachtige seizoen moet een heel dikke streep. Na het eerste Europese tweeluik van deze jaargang is ondubbelzinnig bewezen dat Ajax zonder Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong een flinke jas heeft uitgedaan.

Wat is er mis met Razvan Marin en Joël Veltman, die tegen Paok op hun positie speelden?

Marin heeft vooral tactisch moeite met het Ajaxspel. De Roemeen is geen speler die op eigen helft twee tegenstanders naar zich toetrekt en vervolgens heupwiegend wegdraait. En ook Veltman heeft niet de exceptionele kwaliteiten van zijn jonge voorganger. Hij is een betrouwbare stopper, maar geen eenmansleger. Bovendien wordt de (aanvallende) kopkracht van De Ligt enorm gemist.

Dat is nogal wat.

Ja. En het heeft geen zin er omheen te draaien. Het huidige Ajax is minder dan vorig seizoen. De club mag blij zijn dat Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres zijn gebleven. Het zou een zegen zijn als Donny van de Beek hun voorbeeld volgt. En Lisandro Martínez is vooralsnog een prima aankoop gebleken, maar alle plussen en minnen tegenover elkaar gezet, is Ajax kwetsbaarder.

Maar dat was toch al duidelijk?

Misschien waren er supporters die er anders over dachten, maar die zijn dan nu uit hun droom ontwaakt.

Maar Ajax is wel door naar de play-offs. Terecht?

Het was een heet avondje. Het spel was hard, chaotisch. Paok counterde razendsnel, maar gelukkig voor Ajax naarmate het duel vorderde steeds minder efficiënt. Elk foutje in balbezit (Blind, Marin, Mazroaui, maar vooral Ziyech, de aanvaller die zoveel risico in zijn spel legt) leverde voor de Grieken bijna een kans op. Want ook daarin, het herstellen van fouten, speelden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt een heel belangrijke rol.

Hoe maakte Ajax het verschil?

Met heel veel arbeid. Door soms spijkerhard de duels aan te gaan (Martínez, Tagliafico, Veltman) en door aanvallend de rust te bewaren. Dat laatste lukte niet altijd, maar kansen kwamen er toch. Dat zal bij dit huidige Ajax niet veel verschillen met vorig seizoen. Het leverde drie penalty’s maar slechts twee doelpunten op: Dusan Tadic miste de eerste en benutte de andere twee. Tussen die twee goals door had Tagliafico met een kopbal uit een corner van Ziyech het bevrijdende tweede doelpunt al gemaakt.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Noussair Mazraoui 6

Joël Veltman 7

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 7

Daley Blind 7

Razvan Marin 5

Donny van de Beek 7

Hakim Ziyech 6

Dusan Tadic 6

David Neres 5

Wissels:

Sergino Dest (5) voor Razvan Marin (’46)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor David Neres (’78)

Dani de Wit (-) voor Donny van de Beek (’89)

Paok Saloniki

Alexandros Paschalakis 7

Léo Matos 7

José Crespo 6

Fernando Varela 5

Dimitrios Giannoulis 5

Léo Jaba 6

Anderson Esiti 6

Omar El Kaddouri 5

Diego Biseswar 7

Dimitris Pelkas 7

Chuba Akpom 6

Wissels:

Karol Swiderski (5) voor Dimitris Pelkas (’63)

Dimitris Limnios (-) voor Leo Jaba (’71)

Josip Misic (-) voor Anderson Esiti (’82)