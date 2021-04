Ajax doet zichzelf de das om

Alleen voor de keeper mist invaller Brian Brobbey een uitgelezen kans. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

De wedstrijd tegen AS Roma zal Kjell Scherpen zich nog lang heugen. Vier dagen nadat hij zijn eredivisiedebuut als Ajaxkeeper had gemaakt tegen Heerenveen, werd hij met zijn 21 jaar de jongste Nederlandse keeper in een kwartfinale van een Europees toernooi. In Heerenveen keepte de lange Scherpen een prima wedstrijd en vertelde hij na twee jaar in Jong Ajax toe te zijn aan wedstrijden op het hoogste niveau. Zijn eerste optreden in de Europa League kreeg in de 57ste minuut een onverwachte wending.

Maar eerst terug naar de 54ste minuut, volgens AS Romatrainer Paulo Fonseca ‘het keerpunt in de wedstrijd’. Dusan Tadic stond op het punt om de Italiaanse opponent misschien wel de genadeklap te geven. Ajax was kort voor rust enigszins gelukkig op een 1-0 voorsprong gekomen door – wie anders – Davy Klaassen. Dat was tegen de verhouding in, Roma was langere tijd de betere ploeg geweest. Na het openingsdoelpunt nam Ajax de regie over. AS Roma maakte een rommeltje van de opbouw, onder druk gezet door Ajax. Vroeg in de tweede helft werd Tadic onreglementair gevloerd in het strafschopgebied door Roger Ibañez. De Serviër nam de penalty zelf, het is zijn specialiteit. Trainer Erik ten Hag gaat altijd rustig op zijn stoel zitten als zijn aanvoerder aanlegt vanaf elf meter, maar nu miste die: de bal ging recht op doelman Pau López af.

Het was een misser met grote gevolgen, want vlak na het misbaksel van Tadic ging ook Scherpen in de fout. De vrije trap van Lorenzo Pellegrini vloog over de muur, was niet al te hard en niet in de uiterste hoek, maar de doelman dook half over de bal heen. Via zijn borst rolde de gelijkmaker tergend langzaam over de doellijn. “Ik ging te vroeg naar de hoek,” zei Scherpen na de wedstrijd tegen ESPN. “Ik had mijn lichaam niet meer achter de bal. Ik kon wel door de grond zakken. Ik trek het me erg aan, maar het is het lot van een keeper.”

De jonge doelman, die voor rust nog fraai had gered op een schot van Bryan Cristante, kreeg volop steun in de nabespreking. Ten Hag: “Hij is mentaal sterk, die lange. Nuchter en rustig. Hij zal ervan leren op zijn weg naar de top.” En Davy Klaassen: “Kjell baalt. Hij heeft een fout gemaakt, maar hij is een sterke jongen. Het komt wel goed met hem.”

Hoop voor de return

Klaassen zag ook de andere kant: “Wij hebben zelf te veel kansen gemist. Die tellen net zo zwaar als fouten bij een tegendoelpunt. Behalve Kjell is ook Dusan Tadic enorm teleurgesteld. Maar we wijzen niet met de beschuldigende vinger. We doen het samen.”

Klaassen telde zeker zes of zeven opgelegde kansen voor Ajax, waarvan één grote voor invaller Brian Brobbey en drie voor Antony. De middenvelder stelde dat de helft daarvan een goal had moet opleveren. “Dat dat nu niet is gelukt, doet pijn, maar het geeft me ook wel hoop voor de return. Als we in Rome zo spelen als vandaag, dan zijn we niet kansloos.”

Ajax bleef na de 1-1 op jacht naar doelpunten, naar de overwinning, en moest die in de slotfase bekopen met een nederlaag. Ibañez schoot de bal uit een afgeslagen corner verwoestend hard achter Scherpen, wiens avond daarmee helemaal was verpest.

“Ik ben vrij nuchter,” vertelde de keeper niet zo lang geleden. Die karaktereigenschap heeft hij nu hard nodig. Zondag wacht de competitiewedstrijd tegen RKC. Ten Hag zei gisteravond dat hij nog niet weet of Maarten Stekelenburg (knieblessure) dan alweer kan spelen. Zo niet, dan mag Scherpen opnieuw aan de bak. Hij zal die fout in de 57ste minuut van zijn Europese debuut dus zo snel mogelijk moeten wegstoppen. Vergeten zal niet lukken.