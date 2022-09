Ajax-doelman Pasveer na debuut in Oranje: ‘Een van de mooiste avonden’

Remko Pasveer coacht de Oranje-defensie in zijn eerste interland tegen Polen. Beeld ANP

Pasveer kreeg al vrij vroeg in de week van bondscoach Louis van Gaal te horen dat hij tegen Polen zou keepen. “Vooral omdat er heel weinig tijd is tot het WK en hij wil mij ook graag zien. Dat was denk ik de voornaamste reden”, zei Pasveer, die tevreden was over zijn debuut. “Ik denk dat ik een degelijke pot heb gespeeld. De eerste helft was goed, de tweede helft wat lastiger. Voetballend kon het nog wat beter.”

Samen met de andere keepers van Oranje oefende Pasveer dinsdag, met het oog op het WK, op strafschoppen. Ook werden de doelmannen aan testen onderworpen, zoals reactiesnelheid. “Wat er uit die testen komt, moeten we nog horen en daar gaan we het nog over hebben. Met de strafschoppen heb ik in ieder geval geen bal tegengehouden. Dus ik ga misschien niet als penaltydoelman mee naar Qatar. Laten we het in wedstrijden maar na 90 minuten beslissen, dan is het steeds snel klaar.”

‘Niet snel nerveus’

“Dit is waar je als kind van droomt. Bij de ene gaat het heel snel, bij de ander duurt het wat langer. Het voordeel is dat wanneer je op mijn leeftijd debuteert, je niet snel nerveus meer bent en gewoon te maken hebt met normale wedstrijdspanning”, zei Pasveer, die nu de een na oudste debutant ooit in Oranje is. Sander Boschker was nog ouder toen hij voor het eerst met Oranje meedeed.

Bondscoach Louis van Gaal gaf vooraf aan het belangrijk te vinden dat Nederland weer eens de nul zou houden. Dat dat gebeurde tegen Polen, met topspits Robert Lewandowski van FC Barcelona, deed de ploeg goed. “We hebben het als team goed gedaan, het stond gewoon goed. We hebben Lewandowski onschadelijk gemaakt. Als keeper was het mijn taak om coachend de boel wakker te houden. We praatten veel met elkaar en de jongens achterin bleven goed doordekken”, aldus Pasveer.

Behalve Pasveer maakte ook Kenneth Taylor, zijn 20-jarige ploeggenoot van Ajax, zijn debuut.